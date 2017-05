CHIP: Huawei pochwali się dziś MateBookami

Po raz pierwszy o serii Huawei MateBook usłyszeliśmy 3 miesiące temu przy okazji targów Mobile World Congress w Barcelonie. W skład ogłoszonej wtedy serii wchodził komputero-tablet typu 2w1, będący bezpośrednią konkurencją dla takich urządzeń jak iPad Pro czy Surface 4. Dziś chiński gigant planuje znacznie odważniej zaatakować rynek komputerów przenośnych. Z ustaleń CHIPa wynika, że na konferencji w Berlinie zobaczymy nowy model urządzenia typu 2w1, a także coś, czego chiński producent do tej pory w swojej ofercie nie miał: nowe laptopy. One też będą wchodziły w skład serii MateBook. Chiński producent najprawdopodobniej pokaże 3 urządzenia: MateBooka X, E oraz D. X ma być przenośnym komputerem klasy premium. E to hybryda, czyli konwertowalny laptopo-tablet. Natomiast za MateBookiem D kryje się podobno standardowy laptop bez odłączanego ekranu. Nie pojawiły się, jak na razie, żadne szczegóły, dotyczące danych technicznych nowinek Huawei. Przypomnijmy, start berlińskiego pokazu o 14:00. Szczegóły tego wydarzenia na bieżąco w naszym portalu.