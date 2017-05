Dużo dobrej rozrywki za za darmo

Niestety, nic nie trwa wiecznie, więc nabywcy nowego telewizora z serii Samsung QLED TV też nie będą w nieskończoność cieszyć się bezpłatną telewizją. Wystarczająco jednak długo, by móc potem zdecydować o zakupie. W jaki sposób można skorzystać z bezpłatnych treści? Po zakupie telewizora należy zarejestrować go na stronie Samsunga. Następnie na adres mailowy podany podczas rejestracji przysyłany jest specjalny kod, który po aktywacji w telewizorze odblokowuje dwa vouchery. Pierwszy daje dostęp do filmów i seriali HBO GO na 3 miesiące, a drugi pozwala przez pół roku oglądać wszystkie mecze hiszpańskiej ligi piłkarskiej LaLiga. Po upływie trzech miesięcy otrzymujemy dostęp do usługi FilmBox Live na pół roku, po kolejnych trzech miesiącach - dostęp do VOD.pl. Po kolejnym kwartale odblokowywany jest na pół roku player.pl. Termin bezpłatnego wykorzystania wymienionych usług zaczyna biec od momentu aktywacji pierwszego vouchera. Po upływie promocyjnego okresu bezpłatnego dostępu do treści i aplikacji VOD, posiadacze telewizorów Samsunga mogą liczyć na niższe ceny w przypadku podjęcia decyzji o dalszym korzystaniu z komercyjnych usług dostępu do treści. Jedynie w przypadku usługi Filmbox Live osoby, które zdecydują się na subskrypcję otrzymają 50 procent zniżki. W pozostałych usługach obowiązywać będą opłaty standardowe.