Użytkownicy Playa dostaną za darmo Showmax

Filmy i seriale z Showmaxa to propozycja, zarówno dla obecnych, jak i przyszłych klientów Playa. Z oferty mogą skorzystać posiadacze planów taryfowych: Formuła Solo (ale nie Solo S), Duet, Rodzina oraz Formuła Biznes Box. Od momentu aktywacji promocji użytkownik ma dostęp do wszystkich pozycji z filmoteki przez rok. CHIP zapytał, jak długo oferta będzie do wzięcia. Przedstawiciele firm odpowiedzieli oględnie. Padło stwierdzenie o "najbliższych miesiącach". Być może termin upływu promocji zostanie podany później. Po roku bezpłatnego śledzenia wideo oczywiście nadal będzie można korzystać z platformy, ale już za standardową cenę niespełna 20 złotych miesięcznie. Showmax podsumowuje również swoją krótką na razie obecność w Polsce. Serwis pojawił się u nas w lutym. Byliśmy ciekawi, jak firma poradzi sobie na rynku, zwłaszcza w obliczu wcześniejszego o kilka miesięcy debiutu Netflixa. Poza tym konkurentów w ramach VOD jest jeszcze więcej, choćby Amazon Prime Video czy HBO GO. Dyrektor Zarządzający Showmaxem w Europie Środkowo-Wschodniej, Maciej Sojka pokazał dane dotyczące rozpoznawalności marki serwisu na polskim rynku. Pod koniec lutego, krótko po debiucie i intensywnej kampanii reklamowej 56% badanych znało Showmax. W połowie marca wskaźnik wzrósł do 71%, a teraz wynosi 75%. Sojka zdradził również jak platforma dobiera swoją ofertę filmów i seriali. Analizowane są dane oglądalności i popularności różnych tytułów zarówno w źródłach legalnych jak i w sieciach torrentowych. Pojawienie się serialu "Stargate" wynikało właśnie z olbrzymiej popularności tego tytułu wśród osób korzystających z pirackich źródeł. Regionalny szef Showmaxa cieszy się z inwestycji w 12 odcinków już kultowego serialu "Ucho prezesa", mówiąc, że był to "strzał w dziesiątkę".