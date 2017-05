We Wrocławiu powstaje muzeum gier retro

Większość eksponatów , których jest już ponad 1000, pochodzi z prywatnych kolekcji pomysłodawców przedsięwzięcia. Zdarzają się również bardzo miłe gesty od fanów. "W prezencie otrzymaliśmy między innymi piękny zestaw Commodore 116, Sinclair ZX81, interfejs sieciowy do niego, czy wyprodukowany przez wrocławską firmę Elwro 801 AT" - Jakub Rzepecki, jeden ze współorganizatorów muzeum, w rozmowie z CHIP-em podkreśla, że takie darowizny bardzo motywują do dalszego działania.

Inicjatorzy akcji od wielu lat zajmują się starymi gram oraz konsolami. "Na początku było to po prostu niewinne hobby wynikające z chęci zagrania w to, w co kiedyś nam się nie udało. Później postanowiliśmy podzielić się naszą pasją, tworząc inicjatywę RetroGralnia i jeżdżąc z wystawą po całej Polsce". W tej chwili trwa remont 200 metrowego obiektu, który przeprowadzają własnymi siłami, pełni wiary, że uda się otworzyć muzeum jeszcze podczas tych wakacji. Zbiórka w serwisie PolakPotrafi ma pomóc zdążyć na czas.

Muzeum Gry i komputery minionej ery to drugie w Polsce miejsce, po Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach, gdzie będzie można zagrać w stare tytuły na oryginalnym sprzęcie z dawnych lat. Ze względu na liczbę eksponatów, część wystawy będzie zmienna, co sprawi, że do muzeum będzie można wracać wiele razy, aby zawsze zobaczyć coś nowego.