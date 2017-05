Wiedźmin 3 na fali, a w drodze Cyberpunk 2077

Osiągnięty wynik przychodów ze sprzedaży jest o 14 procent wyższy niż w pierwszym kwartale 2016 roku. Co ciekawe studio deweloperskie CD Projekt Red - odpowiedzialne za produkcję Wiedźmina 3 wraz ze wszystkimi dodatkami do tej gry osiągnęło wzrost sprzedaży o 10 procent uzyskując przychód ze sprzedaży na poziomie 75,5 mln zł. Rezultat godny podziwu, tym bardziej, że studio nie opublikowało nowych tytułów. Wiedźmin 3, który zadebiutował 19 maja 2015 roku nie ma najmniejszego zamiaru się zestarzeć. Znakomity rezultat odnotował również sklep prowadzony przez grupę - GOG.com. Wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wyniósł aż 63 proc., osiągając niemal 38 milionów złotych dochodu. Zysk netto GOG.com wyniósł "tylko" 1,5 miliona złotych, ale byłby wyższy, gdyby nie wzrost kosztów związanych z przygotowywaną przez grupę grą Gwint. Analiza wyników CD Projektu przynosi też dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy oczekują zapowiedzianej już kilka lat temu gry Cyberpunk 2077. Grupa o ponad 17 milionów zł zwiększyła nakłady na rozwój, co jest spowodowane zintensyfikowaniem prac nad Cyberpunkiem 2077 oraz Gwintem. Mimo zwiększenia nakładów na nowe produkcje, wypracowany przez polską firmę zysk był również wynikiem redukcji kosztów własnych sprzedaży i kosztów operacyjnych. Ostatnio tego typu stwierdzenie ma w Polsce negatywną konotację i kojarzy się wielu osobom z redukcją zatrudnienia. W przypadku CD Projekt mniejsze koszty wynikały z mniejszych nakładów na promocje nowych tytułów, których w pierwszym kwartale po prostu nie było. Nam pozostaje wierzyć, że sukces Wiedźmina 3 nie będzie jedynym, odnotowanym na całym świecie tryumfem Polaków w branży gier.