CHIP: Autonomiczne samochody Intela i BMW za 4 lata

Producenci zapewniają, że 2021 rok to twardy deadline: - Jesteśmy pewni, że nasze autonomiczne samochody wyjadą wtedy z fabryk. Może to będzie początek, może koniec roku, ale na pewno za 4 lata skończymy pracę nad pierwszą serią tych pojazdów - przekonuje Dieter Hoffend z Intela. W projekt zaangażowały się trzy firmy. BMW jest naturalnym liderem, jeśli chodzi o kwestie konstrukcyjne. Intel opracowuje rozwiązania programistyczne, skupione na zarządzaniu i przetwarzaniu danych potrzebnych do sterowania samochodem. Systemami, które odpowiadają za prowadzenie zajmuje się Mobileye. Samodzielne auta mają 5 kategorii zaawansowania. Intel, BMW i Mobileye skupiają się na 3 poziomie: samochodach, w których kierowca interweniuje tylko w sytuacjach awaryjnych - oraz jeszcze bardziej zaawansowanych, określanych jako poziomy 4 i 5. Tam rola człowieka jest już ograniczona tylko do kontroli systemu lub całkowicie wyeliminowana. Z badań Strategy Analytics wynika, że rynek autonomicznych pojazdów czeka w przyszłości ekonomiczny boom. W 2050 roku ma być wart 7 bilionów dolarów. Producenci zaangażowani w prace nad takimi samochodami przekonują, że auta bez kierowców będą znacznie bezpieczniejsze od dzisiejszych. Równocześnie przyznają, że trudnym wyzwaniem są ryzyka związane z hakerskimi włamaniami: - Bardzo poważnie do tego podchodzimy - zaznacza w rozmowie z CHIP-em Christian Lamprechter z Intela. - Będziemy zabezpieczali nasze samochody na każdym poziomie, i sprzętowym, i programistycznym - podkreśla przedstawiciel firmy. Samodzielne auta z poziomu 3 mają kosztować od 7 do 10 tysięcy euro (29 - 42 tysiące złotych). Samochody z 4 i 5 poziomu będą droższe.