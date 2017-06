Comic Con Warsaw - niezwykłe zdjęcia i film

Jak widzicie protagoniści mają często odmienne zdanie, co do istoty superbohaterstwa. Być może to właśnie ta niejednoznaczność sprawia, że fantastyka jest tak interesująca. Comic Con to wydarzenie, które przyciągnęło wielu zdolnych cosplayerów i to głównie dzięki nim całość nabrała żywszych barw. Wybierając się po burgera czy lemoniadę można było minąć wojowników rodem z postapokaliptycznego Mad Maxa, bohaterów Gry o Tron, czy Batmana dyskutującego zawzięcie z Sailor Moon. Nie martwcie się, jeśli nie mogliście w tym roku uczestniczyć w wydarzeniu. Twórcy zapowiedzieli bowiem drugą edycję konwentu, która odbędzie się 22-24.09.2017 pod hasłem Comic Con Central Europe. Organizatorzy nie podali jeszcze, jak wielu odwiedziło w ubiegły weekend podwarszawski Nadarzyn, ale imprezę już teraz można uznać za komercyjny sukces, skoro tak szybko zdecydowano się ją powtórzyć. O większości atrakcji opowiadaliśmy Wam już wcześniej. Mamy nadzieję, że namiastkę tej atmosfery oddadzą Wam poniższe galerie zdjęć. Strefa Star Wars na Comic Con Warsaw (fot. CHIP.pl) Strefa Star Wars na Comic Con Warsaw Strefa Star Wars na Comic Con Warsaw Strefa Star Wars na Comic Con Warsaw Strefa Star Wars na Comic Con Warsaw Strefa Star Wars na Comic Con Warsaw Strefa Star Wars na Comic Con Warsaw Strefa Star Wars na Comic Con Warsaw Strefa Star Wars na Comic Con Warsaw Strefa Star Wars na Comic Con Warsaw Strefa Star Wars na Comic Con Warsaw Strefa Star Wars na Comic Con Warsaw «» Strefa Star Wars to przede wszystkim modele statków kosmicznych budowane przez fanów. Nie brakowało tu także cosplayer'ów wcielających się w rolę ulubionych bohaterów sagi oraz symulatora X-Winga. Cosplayerzy na Comic Con Warsaw Cosplayerzy na Comic Con Warsaw Cosplayerzy na Comic Con Warsaw Cosplayerzy na Comic Con Warsaw Cosplayerzy na Comic Con Warsaw Cosplayerzy na Comic Con Warsaw Cosplayerzy na Comic Con Warsaw Cosplayerzy na Comic Con Warsaw Cosplayerzy na Comic Con Warsaw Cosplayerzy na Comic Con Warsaw Cosplayerzy na Comic Con Warsaw Cosplayerzy na Comic Con Warsaw Cosplayerzy na Comic Con Warsaw Cosplayerzy na Comic Con Warsaw Cosplayerzy na Comic Con Warsaw Cosplayerzy na Comic Con Warsaw Cosplayerzy na Comic Con Warsaw Cosplayerzy na Comic Con Warsaw Cosplayerzy na Comic Con Warsaw Cosplayerzy na Comic Con Warsaw Cosplayerzy na Comic Con Warsaw Cosplayerzy na Comic Con Warsaw Cosplayerzy na Comic Con Warsaw «» Podczas spaceru po halach największe wrażenie robiły grupy osób przebrane za bohaterów danego uniwersum. Pomiędzy budynkami powstało niezwykłe obozowisko, gdzie goście mogli zrobić sobie zdjęcia na tle różnego rodzaju pojazdów, sprawdzić celność na strzelnicy czy zagrać w odmianę rugby. Uczestnicy konkursu cosplay Konkurs cosplay Konkurs cosplay Konkurs cosplay Konkurs cosplay Konkurs cosplay Konkurs cosplay Konkurs cosplay Konkurs cosplay Konkurs cosplay Konkurs cosplay Konkurs cosplay Konkurs cosplay Konkurs cosplay Konkurs cosplay Konkurs cosplay Konkurs cosplay Konkurs cosplay Konkurs cosplay Konkurs cosplay Konkurs cosplay Konkurs cosplay Konkurs cosplay Konkurs cosplay Konkurs cosplay Konkurs cosplay Konkurs cosplay Konkurs cosplay Konkurs cosplay «» Na każdym większym konwencie organizowany jest konkurs, w którym oceniane są wystąpienia przebranych osób. Cosplayerzy odgrywali scenki z przygotowaną wcześniej muzyką i efektami wizualnymi. Główną nagrodę zdobyła Margaret jako Valkyrie Brunhilde. Jurorzy nagrodzili także Wojciecha Tarnowskiego jako Obcego, Katarzynę Siedlecką jako Lady Sif, Izabelę Dachowską jako Cerys An Craite oraz Wiktorię Roszak i Szymona Basiejko wcielających się w rolę Królewny Śnieżki i Księcia. Spotkania z aktorami, gry planszowe, strefa gier retro, stoiska z gadżetami - atrakcji było mnóstwo Pozostałe atrakcje Pozostałe atrakcje Pozostałe atrakcje Pozostałe atrakcje Pozostałe atrakcje Pozostałe atrakcje Pozostałe atrakcje Pozostałe atrakcje Pozostałe atrakcje Pozostałe atrakcje Pozostałe atrakcje Pozostałe atrakcje Pozostałe atrakcje Pozostałe atrakcje Pozostałe atrakcje Pozostałe atrakcje Pozostałe atrakcje Pozostałe atrakcje Pozostałe atrakcje «» Oprócz możliwości uczestniczenia w prelekcjach z gwiazdami kina, uczestnicy Comic Conu mogli też zagrać w gry planszowe, obłowić się w kolekcjonerskie gadżety, obejrzeć turnieje kilku gier wideo, a także posłuchać wykładów na temat literatury, fantastyki naukowej oraz komiksu. Stoisko CHIP-a Stoisko CHIP-a Stoisko CHIP-a Stoisko CHIP-a Stoisko CHIP-a Stoisko CHIP-a Stoisko CHIP-a Stoisko CHIP-a Stoisko CHIP-a Stoisko CHIP-a Stoisko CHIP-a «» Serdecznie dziękujemy wszystkim czytelnikom, którzy odwiedzili nas na Comic Conie. Wasz entuzjazm był najlepszą nagrodą za włożoną przez nas pracę. Mamy nadzieję, że bawiliście się równie dobrze, jak my. Do zobaczenia na kolejnym konwencie!