Computex: Podsumowanie drugiego dnia targów

Firma Gigabyte zaprezentowała laptopa Arous X9, wyposażonego w czterordzeniowy procesor Intel Core i7-7820HK, dwa układy GTX 1070 i podświetlaną klawiaturę mechaniczną. Jak na gamingowy laptop jest przy tym bardzo smukły (30 mm), a jego design ewidentnie kojarzy się z futurystycznym supersamochodem. Drugą ciekawą zapowiedzią od Gigabyte są nowe stacjonarne pecety dla graczy, Brix Gaming, nazwę swą zawdzięczające kompaktowym obudowom przypominającym nieco większą cegłę, lecz wyposażonym we wszystkie niezbędne wejścia i wyjścia. W środku znajdują się czterordzeniowe procesory Intel Core i5 lub i7 z kartami grafiki GeForce GTX 1050 Ti lub GTX 1060. Wbrew przyjętym trendom MSI wystawiło na targach masywny laptop GT75VR Titan, który na swą nazwę zasługuje nie tylko przez wzgląd na gabaryty, lecz także solidne (nomen omen tytaniczne) osiągi. We wnętrzu chłodzonym potężnymi wentylatorami znajdują się procesory quad-core Intel Core i7-7820HK w towarzystwie nawet dwóch kart GTX 1080, jedne i drugie przystosowane są do znacznego overclockingu, któremu służą funkcje procesora i grafiki w firmowym oprogramowaniu zarządzającym sprzętem. Do tego dochodzi mechaniczna klawiatura SteelSeries z podświetleniem we wszystkich kolorach tęczy. Znany z malutkich pecetów Zotac przedstawił znacznie większe, lecz nadal smukłe komputerki nazwane MEK, w kolorowych obudowach o ciekawym wzornictwie. Jak na swój rozmiar zawierają całkiem przyzwoite podzespoły w postaci Intel Core i7-7700 i własnych kart GTX 1080 Mini. Nowości Corsair to przezroczyste obudowy dla graczy, wyposażone nawet w 24 wentylatory i oświetlone niczym stacje kosmiczne, z ciekłym chłodzeniem lub miejscem na dodatkowy pecet z oddzielnym zasilaniem. Corsair zaprezentował także bezprzewodową myszkę z przewodową podkładką, na której naładujemy nie tylko gryzonia, lecz również telefon.