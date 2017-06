Gwiazdy Gry o Tron na konwencie fantastyki

Fani ekranizacji książki George'a R. R. Martina czekali szczególnie na odtwórczynię roli Melisandre - Carice Van Houten i Hafþóra Júlíusa "Thora" Bjornssona - islandzkiego strongmana, grającego brutalnego Gregora Clegane. Nie bez przyczyny jego postać nosi przydomek: "Góra, Która Jeździ". Bjornsson to prawdziwy olbrzym, o czym mogliśmy się przekonać, kiedy wchodził na scenę. Aktor pokazał jednak tym razem inne oblicze - często się uśmiechał, ocieplając wizerunek brutalnego chorążego Lanisterów. Aktorzy mówili, że praca nad "Grą o Tron" to dla nich prawdziwa przyjemność. Bjornsson zdradzał kulisy występowania na wirtualnym planie. Część serialowych scen powstaje na tzw. greenscreenie. Carice Van Houten opowiadała o kręceniu sceny porodu. Jak wygląda praca nad serialem w takich technologicznych warunkach możecie zobaczyć w wideo poniżej. Gwiazdy produkcji HBO będzie można spotkać jeszcze w niedzielę na Comic Conie. Poza aktorami z "Gry o Tron" organizatorzy zaprosili też na filmowe spotkanie między innymi Melissę Ponzio (znaną z "The Walking Dead" i "Nastoletniego Wilkołaka"), Nadię Hilker ("The 100"), Olgę Fondę ("Pamiętnik Wampirów") i R. J. Mitte. Ostatni z wymienionych jest aktorem, cierpiącym na porażenie mózgowe. Opowiadał, że gra w "Breaking Bad" odmieniła jego życie, bo pomogła mu w powrocie do w miarę normalnego funkcjonowania. Pierwsza polska edycja Comic Conu jest okazją, aby na żywo zobaczyć aktorów znanych z małego i dużego ekranu. Wydarzenie narodziło się w latach '60 w Stanach Zjednoczonych i w końcu dotarło nad Wisłę. Polacy bardzo licznie uczestniczą w konwentach fantastyki, takich jak poznański Pyrkon czy lubelski Falcon. Teraz na tę mapę wpisujemy Comic Con, który, trzeba przynać, imponuje nam rozmachem. Jutro (4.VI) ostatni dzień wydarzenia w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie.