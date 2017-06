Nowy Watch OS, App Store i inteligentny głośnik

WWDC 2017 - Apple Watch i WatchOS 4 Następnym poruszonym zagadnieniem na prezentacji był zegarek Apple Watch i oprogramowanie WatchOS 4. Tim Cook zapewniał, że ludzie "absolutnie pokochali informacje fitnessowe zapewniane przez zegarek". Nowością jest tarcza zegara (tak, dobrze czytacie) z bezpośrednią obsługą Siri. Jako gadżet może i interesujący, ale kompletnie nie dla nas - Siri wciąż nie rozumie polskiego i nie działa poprawnie w naszym kraju. Duży nacisk podczas prezentacji położono na aktualizacje oprogramowania śledzącego aktywność fizyczną użytkownika zegarka Apple. Najnowszy zegarkowy system WatchOS 4 ma zapewniać dwustronną komunikację ze sprzętem wykorzystywanym w siłowniach. Sprzęt marek Life Fitness, Cybex, Schwinn, Startrac czy StairMaster współpracujący z zegarkiem ma pojawić się jeszcze jesienią tego roku. Nową funkcją WatchOS 4 jest możliwość automatycznego odtwarzania wybranej przez użytkownika playlisty muzycznej w momencie rozpoczęcia konkretnego ćwiczenia. Znacznie ciekawsze jest jednak dodanie bezpośredniej obsługi urządzeń korzystających z niskonapięciowej wersji interfejsu Bluetooth. Pozwoli to na przesył danych do zegarka np. z sensorów poziomu glukozy i innych akcesoriów z komunikacją via Bluetooth LE. WatchOS 4 w wersji developer preview jest dostępny dla programistów już od dziś, natomiast wszyscy posiadacze zegarków Apple Watch otrzymają bezpłatną aktualizację oprogramowania do wersji WatchOS 4 jesienią br. WWDC 2017 i nowy App Store Nowością w App Store jest pojawienie się modułów DLC do gier. również sam interfejs mobilnego sklepu z aplikacjami prowadzonego przez Apple został przeprojektowany. Bezpośrednio po uruchomieniu App Store zobaczymy ekran Today, na którym prezentowane są aplikacje i gry polecane przez Apple. WWDC 2017 - Uczenie maszynowe i AR Programiści tworzący aplikacje na platformy systemowe Apple zyskali API pozwalające korzystać z uczenia maszynowego i funkcji kognitywnych. Apple pochwaliło się, że opracowany przez nich mechanizm rozpoznawania obrazu pozwala przetworzyć na iPhonie 7 nawet do sześciu razy więcej zdjęć niż użytkownicy smartfonów Google Pixel czy Samsung S8. To nie wszystko, Apple zbudowało również zupełnie nowy framework dla rozszerzonej rzeczywistości: ARKit. ARKit ma współpracować z Unity, Unreal oraz SceneKit. W jaki sposób Apple zademonstrowało możliwości nowego frameworka ARKit? Pokazując unowocześnioną wersję gry Pokemon Go, w której "łapane" stwory nie wiszą w powietrzu, ale czekają na gracza na rzeczywistej powierzchni (trawie, chodniku, ulicy - zależnie od tego, co akurat "widzi" kamera). WWDC 2017 - głośnik Apple? Tak. Oto HomePod. HomePod będzie dostępny w grudniu 2017 (fot. Apple) Opracowany przez Apple pakiet HomeKit zyskał obsługę głośników - czyżby potwierdzenie kolejnej plotki? Owszem. Apple opracowało nowy protokół AirPlay 2 z wbudowaną obsługą multi-room. Co więcej AirPlay 2 zyskał API, a to pozwoli korzystać z niego deweloperom aplikacji. Programiści otrzymają równiez nowe MusicKit API, dzięki czemu będą mogli z poziomu własnych aplikacji uzyskiwać dostęp do Apple Music. Oznacza to np. teoretyczną możliwość odsłuchiwania biblioteki Apple Music z poziomu np. Shazam, Spotify czy Google Music. Początkowo prelegenci Apple nawet się nie zająknęli o głośniku Apple, ale pod koniec prezentacji Tim Cook wypowiedział oczekiwane "There's one LAST thing" nieco zmieniając słynną frazę Jobsa i przedstawił przybyłym nowy produkt. Smart głośnik, który nie tylko jest smart, ale przede wszystkim gra tak, jak głośnik powinien (wg Apple oczywiście). Urządzenie wygląda trochę jak... Mac Pro. Oficjalna nazwa głośnika Apple to HomePod. Sprzęt ma wysokość 7 cali, wyposażony jest w aż siedem głośników średnio i wysokotonowych (tweeters), a w górnej części umieszczono 4-calowy subwoofer. HomePod wyposażony został w procesor Apple A8. Po co CPU w głośniku? Oczywiście do funkcji smart, ale też do modelowania cyfrowego dźwięku w czasie rzeczywistym, czy wielokanałowej redukcji efektu echa. Głośnik samoczynnie analizuje jaki kształt ma pomieszczenie, w którym się znajduje i w zależności od wyników tej analizy dopasowuje parametry dźwięku. Głośnik - podobnie jak urządzenia Amazona (Alexa) czy Google (Home) wyposażono w inteligentnego asystenta. Jest nim oczywiście Siri, nasłuchująca swojego właściciela z sześciu mikrofonów zainstalowanych w HomePodzie. HomePod pełni również funkcję węzła HomeKit (nie trzeba mieć AppleTV). Nowy inteligentny głośnik Apple wyceniono na 349 dolarów (ok. 1300 zł), będzie dostępny w grudniu br. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii. Do pozostałych krajów trafi w przyszłym roku. Szkoda tylko, że użyteczność HomePoda w Polsce będzie mocno ograniczona z powodu Siri, wciąż nie znającej polskiego i mającej ograniczone zastosowanie w naszym kraju nawet przy biegłym posługiwaniu się mową Szekspira. Głośnik HomePod był ostatnią nowością dzisiejszego wieczoru na prezentacji otwierającej WWDC 2017. Czekamy na wasze komentarze.