Apple ma już iPhone'a 8?

WorldWide Developers Conference to organizowana regularnie od prawie 30 lat konferencja programistyczna Apple'a, na której prezentowane są nowości związane z aplikacjami i systemami operacyjnymi, tworzonymi przez firmę. WWDC od zawsze było wydarzeniem dla programistów, współpracujących z producentem. Jednak tym razem w McEnery Convention Center w kalifornijskim San Jose mamy usłyszeć też m.in. o najnowszym sprzęcie. Po pierwsze iOS 11 Zdecydowanym pewniakiem wydaje się być kolejna generacja mobilnego systemu operacyjnego. O ile debiut iOS 11 jest bardzo prawdopodobny, o tyle o nim samym wiadomo mało. Jak będzie wyglądał? W jakie funkcje zostanie wyposażony? W internecie pojawiło się kilka wizualizacji, wszystkie z nich są jednak tylko projektami fanów Apple'a, a nie samej firmy.

iOS 11 wymusi na użytkownikach starszych urządzeń przesiadkę na nowsze modele. Najstarsze urządzenie, na którym będzie się dało jeszcze zainstalować 11 wersję systemu to iPhone 5S. Tablet? Według chińskiego analityka Ming-Chi Kuo, pracującego dla KGI Securities, jest wysoce prawdopodobne, że Apple wykorzysta WWDC 2017 do ogłoszenia nowego modelu iPada Pro 2 z 10,5-calowym ekranem. Urządzenie, o ile faktycznie zostanie zaprezentowane, powinno mieć imponujący zestaw podzespołów. Przydomek "Pro" zobowiązuje. Last but not least - iPhone 8 Jedni analitycy, np. z Deutsche Banku, twierdzą, że w tym roku premiery iPhone'a 8 nie będzie. Drudzy dowodzą, że konferencja jest najlepszym momentem, by pokazać nowy telefon. Według niepotwierdzonych informacji, "ósemka" ma mieć OLED-owy bezramkowy wyświetlacz (tak jak infinity screen, znany z Galaxy S8), prawdopodobnie z czytnikiem linii papilarnych oraz skanerem tęczówki. Tak przynajmniej podaje jeden z pracowników firmy Foxconn, będącej największym na świecie producentem elektroniki i podzespołów komputerowych, który podobno już widział nowego iPhone'a. Smartfon ma być cieńszy niż poprzednik.

Premierę iPhone'a podczas WWDC wieszczy również Rod Hall, analityk holdingu finansowego JPMorgan. Według niego, mimo trudności z dostawami komponentów, takich jak skanery linii papilarnych, Apple pokaże 8 model (a także 7 i 7S) po to, żeby zacząć sprzedawać je jesienią. Czekamy na Apple WWDC 2017 Początek konferencji jest planowany na 19:00 polskiego czasu. A tutaj przeczytacie m.in. o spodziewanym głośniku, MacBookach i okularach do rozszerzonej rzeczywistości.