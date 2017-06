Apple pozwoli Ci wreszcie zarządzać plikami na iPhonie

Po 19:00 mamy zobaczyć nietypową, jak na Apple, aplikację mobilną. W iOS 11 pojawi się program o nazwie Files - pierwszy w mobilnym systemie menedżer plików. Apple starało się w ogóle wyrugować pojęcie "plik" czy "struktury katalogów" ze swoich przenośnych urządzeń. Co prawda pewne operacje w strukturze danych użytkownika są możliwe przez aplikację iCloud Drive, ale do w pełni funkcjonalnego menedżera plików jest tu daleko. Jeden z programistów, Steve Troughton-Smith, zauważył w deweloperskim wydaniu sklepu App Store nowy szablon, czyli miejsce zarezerwowane na aplikację, opracowywaną przez Apple. Nie trzeba geniuszu, by dostrzec, że nazwa tej aplikacji (Files) oraz wygląd ikony (przypomina folder z macOS-a) sugeruje, że posiadacze iPhone'ów, iPodów i iPadów otrzymają wreszcie mobilne narzędzie, ułatwiające zarządzanie danymi. O samej aplikacji wiemy na razie mało. Ważne jest jednak to, że pojawienie się Files stanowi zupełne odejście od linii przez lata forsowanej przez Steve'a Jobsa, który uważał, że konsumenci absolutnie nie powinni dotykać plików. Tu piszemy o naszych pozostałych zapowiedziowych spekulacjach przed WWDC 2017 - m.in. o iPhone'ie 8 i o Siri Smart Speakerze. Konferencja programistyczna zostanie zorganizowana w Kaliforni.