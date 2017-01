Przetestuj i zatrzymaj drukarkę Epson L386 – wiemy już, kto będzie testował!

Pierwsze zadanie, jakie przed Wami postawiliśmy, było stosunkowo łatwe. Wystarczyło odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego uważasz drukarkę Epson L386 za godną przetestowania i co zechcesz przede wszystkim sprawdzić? Mimo wszystko wymagało to jednak pewnego wysiłku – trzeba było zapoznać się z warunkami konkursu, przeczytać co nieco o zaletach drukarki Epson L386 (choćby po to, by stwierdzić, że warto o nią powalczyć...), wreszcie napisać ciekawego, przekonującego maila i wysłać go na adres konkursowy. Wymagało to poświęcenia czasu, skupienia, wysiłku, dlatego byliśmy szczerze zdumieni, jak wiele osób zdecydowało się to zrobić. Nasza skrzynka konkursowa przeżyła prawdziwe oblężenie, zgłoszenia przychodziły dosłownie co kilka minut i w ciągu paru dni zebrało się ich 349. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które ten wysiłek uczyniły i zgłoszenia przysłały! Z naszej strony staraliśmy się odpowiedzieć tym samym – wysiłkiem włożonym w zapoznanie się z wszystkimi mailami, choć mówiąc szczerze, ostatnich kilkanaście zgłoszeń, które przysłane zostały wczoraj w nocy, przekroczyło już nasze siły i możliwości. Czym kierowaliśmy się, wybierając osoby testujące? Przede wszystkim różnorodnością. Dlatego mamy wśród "testerów" osoby z różnych krańców Polski, w różnym wieku i zajmujących się różnymi zawodami. Są studenci, rzeczoznawcy majątkowi, nauczyciele akademiccy, miłośnicy fotografii, są zarówno Panie, jak i Panowie. Szczerze mówiąc, mamy w tym swój ukryty cel – chcemy pokazać, że Epson L386 jest urządzeniem naprawdę uniwersalnym, które przyda się po prostu każdemu. Jeśli chcecie poczytać o tej drukarce więcej, odsyłamy do strony producenta, natomiast nas już w pierwszym momencie przekonuje do tej drukarki prosty fakt: Zapas tuszu, który otrzymujemy w momencie kupna Epsona L386, starczy na wydrukowanie 13 000 stron czarno-białych lub 6500 kolorowych! A zatem, uwaga uwaga, oto wybrane przez nas osoby, do których już jutro wysłane zostaną drukarki Epson L386: Ewa Paździor

Masłońskie Iwona Wilk

Łomża

Marcin Gołczyński

Kraków Andrzej Kowalczyk

Lublin



Marcin Mikołajczyk

Wrocław



Teraz będziemy czekać na opinie naszych testerów, które opublikujemy na łamach miesięcznika CHIP i w serwisie CHIP.pl! PEŁNY REGULAMIN ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE KONKURSU