Ruszają oficjalne Mistrzostwa Polski w FIFA 17 Ultimate Team!

Oficjalne Mistrzostwa Polski EA SPORTS FIFA 17 Ultimate Team™ odbędą się na dwóch platformach: Xbox One i PlayStation 4. Rozgrywki podzielone będą na trzy główne etapy: kwalifikacje online, fazę grupową online oraz finały offline. Struktura rozgrywek Pierwszym etapem Oficjalnych Mistrzostw Polski EA SPORTS FIFA 17 Ultimate Team™ będą eliminacje. Po cztery turnieje kwalifikacyjne rozegrane zostaną na PlayStation 4 i Xbox One. Z każdego awans do fazy grupowej uzyskają czterej najlepsi zawodnicy. Dodatkowo cztery osoby zostaną wyłonione z rozgrywek ladderowych online EA SPORTS FIFA 17 Ultimate Team™. W fazie grupowej weźmie udział dwudziestu zawodników, którzy zostaną podzieleni do czterech grup. Dwóch najlepszych graczy z każdej grupy uzyska awans na finały Oficjalnych Mistrzostw Polski EA SPORTS FIFA 17 Ultimate Team™. W sumie na finałach zamelduje się ośmiu zawodników z Xbox One oraz ośmiu z PlayStation 4. Finały w Katowicach Najlepsi zawodnicy FIFA 17 spotkają się na turnieju finałowym w Katowicach. Mistrz naszego kraju zostanie wyłoniony 25 marca w ESL Arenie! Złoty medalista wróci do domu bogatszy o 5 000 złotych. Podział puli nagród wygląda następująco: 1. 5 000 złotych 2. 3 000 złotych 3. 1 500 złotych 4. 500 złotych Finały podzielone będą na dwie fazy: grupową i pucharową. W pierwszej uczestnicy zostaną przypisani do dwóch grup, a mecze odbywać się będą w trybie best of one, każdy z każdym. Po dwie osoby z każdej grupy przejdą do etapu pucharowego, w którym dojdzie do półfinałów, finału i meczu o 3. miejsce. W wielkim finale Oficjalnych Mistrzostw Polski EA SPORTS FIFA 17 Ultimate Team™ spotkają się zwycięzcy turniejów Xbox One i PlayStation 4. Zawodnicy zagrają po jednym meczu na każdej z konsol, a Mistrzem zostanie ten, który strzeli w sumie więcej bramek. W meczu o 3. miejsce na tej samej zasadzie zagrają ze sobą przegrani z finałów na PlayStation 4 i Xbox One. Kwalifikacje do Oficjalnych Mistrzostw Polski EA SPORTS FIFA 17 Ultimate Team™ rozpoczną się już 27 lutego. Zmagania w ladderze właśnie wystartowały. Szczegółowe informacje na temat Oficjalnych Mistrzostw Polski EA SPORTS FIFA 17 Ultimate Team™ możecie znaleźć na oficjalnej stronie.