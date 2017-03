Fotograficzne Perły Polski 2017 wybrane!

Zacięta walka o miejsce w „perłowej piątce” toczyła się dosłownie do ostatniej chwili. Liczba oddawanych głosów zmieniała się dynamicznie, podobnie jak sytuacja pretendentów do finałowych miejsc. „Cieszy nas, że tegoroczny konkurs trafił właśnie do takich odbiorców, na jakich nam szczególnie zależało” – przyznaje Klara Ufnalewska, PR Manager w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce. – „Śledziliśmy uważnie wyniki głosowania i widać było, że gdy jakieś miejsce zyskiwało nagle dużą liczbę polubień, to szybko okazywało się, że stoi za tym jakieś stowarzyszenie czy klub fotograficzny z danego regionu, którego sympatycy zmobilizowali do głosowania siebie i znajomych. Teraz wielu z tych miłośników fotografii będzie miało okazję do zapoznania się z aparatami i obiektywami Panasonic Lumix, które zwiedzą Polskę od gór aż do morza ”. Podobnie jak w poprzedniej edycji konkursu, rywalizacja zmobilizowała lokalne społeczności, w tym szczególnie grupy powiązane z fotografią i turystyką. Różnica polegała za to na tym, że tegoroczna rywalizacja była znacznie bardziej wyrównana: jeszcze na tydzień przed zakończeniem głosowania około 30 miejsc mogło śmiało zdobyć poparcie, które wyniosłoby je do finałowej piątki! Walka była tak zacięta, że ostateczny skład Fotograficznych Pereł ustalił się na kilka godzin przed końcem drugiego etapu. „Tegoroczny konkurs obserwowaliśmy z zapartym tchem, bo na początku co kilka dni, a później nawet co parę godzin zmieniały się wyniki głosowania. To dopiero były emocje!” – opowiada Tomasz Kulas, główny organizator Fotospacerów. „Trochę zabawy mieliśmy także ze śledzeniem przyczyn nagłych skoków notowań poszczególnych miejsc, bo wystarczyło chwilę poszperać w internecie i okazywało się, że do głosowania zaangażowały się nowe popularne media regionalne, grupy zrzeszające fotografów czy miłośników jakiegoś obszaru, a nawet… znani politycy aktywni w mediach społecznościowych. Walka trwała do ostatnich metrów, czego przykładem może być świetny finisz Pałacu w Kozłówce i Zamościa. A czy jesteśmy zadowoleni z wyników głosowania? Oczywiście, bo szczerze mówiąc, najchętniej pojechalibyśmy z Fotospacerami do wszystkich pięćdziesięciu miejsc, które kandydowały do miana Fotograficznych Pereł Polski!” W ciągu 20 dni trwania tego etapu konkursu internauci zagłosowali w sumie ponad 3800 razy, co oznacza, że średnio oddano powyżej 76 głosów na każde z miejsc. Ale średnia nie mówi oczywiście wszystkiego, bo na przykład przy rekordziście głosowania, czyli Górach Sowich, znaczek „Lubię to” kliknęło ostatecznie ponad 1000 internautów. Mimo to warto podkreślić wyrównany poziom głosowania, który objawiał się w dość częstej zmianie liderów. Wystarczy wspomnieć, że w pierwszej piątce nie znalazła się na przykład Dolina Pięciu Stawów, która uzyskała 121 głosów. Co najważniejsze, ten etap nie kończy jeszcze całego konkursu Panasonic Lumix! W trzecim etapie do Fotograficznych Pereł Polski wyruszą teraz specjalnie zorganizowane Fotospacery. Na uczestników czekać będą nie tylko piękne miejsca, ale także niespodzianki i liczne atrakcje. Epson – nowy partner konkursu Epson – nowy partner konkursu Wspaniałą informacją jest także to, że do grona firm, które zaangażowały się w konkurs, dołączył japoński producent cenionych przez fotografów drukarek atramentowych – Epson. „Pomysł Fotograficznych Pereł Polski bardzo przypadł nam do gustu,” - przyznaje Ewa Pytlak, Marketing Coordinator w firmie Epson. „Bardzo się cieszymy, że uczestnicy Fotospacerów realizowanych w tak malowniczych miejscach będą mieli szansę zawalczyć o nagrodę w postaci wydruków swoich zdjęć wykonanych na naszych drukarkach. Wiemy, że dopiero fotografia przeniesiona na papier pozwala w pełni oddać kolory czy gradację kontrastów obrazu. Epson od lat zapewnia jak najlepsze narzędzia, które to umożliwiają, tak w postaci wysokiej klasy drukarek SureColor dla profesjonalistów, jak i serii fotograficznych modeli z serii ITS, które sprawiły, że druk zdjęć w domu nie wiąże się z dużym kosztem. Współpraca z Fotospacerami jest dla nas świetną okazją do udostępniania technologii Epson społeczności fotoamatorów z talentem i pasją”.” Miejsca i daty Pierwszy Fotospacer konkursowy odbędzie się niedługo – 13 maja! A tak wygląda pełen harmonogram Fotospacerów w Fotograficznych Perłach Polski 2017: 13 maja – Góry Sowie

10 czerwca – Pałac w Kozłówce

8 lipca – Zamość

19 sierpnia – Płock

23 września – Jastarnia Zapisy będą prowadzone poprzez stronę http://fotospacery.pl, a informacje pojawią się również na fanpage’u Fotospacery.pl i firmy Panasonic. Wystarczy regularnie zaglądać pod te adresy i… zgłaszać swój udział!