HackYeah: rekordowy hackathon w Europie

HackYeah rozpocznie się w piątek 27 października 2017 i potrwa aż 48 godzin. Przez ten czas uczestnicy hackathonu będą pracować w zespołach nad rozwiązaniem określonych na początku problemów. Areną zmagań stanie się, mogąca pomieścić ok. 15 tys. widzów, Tauron Arena w Krakowie. Organizatorzy zamierzają pobić rekord Europy pod względem liczby uczestników stacjonarnego hackathonu. – Dwa tysiące uczestników na HackYeah to nie tylko realna liczba, ale minimum, jakie sobie stawiamy. Będzie nas więcej. W Europie Środkowo-Wschodniej są najlepsi specjaliści IT na całym świecie. Zasługują na taką imprezę – mówi Maciej Ryś, pomysłodawca HackYeah. Zorganizował już popularne hackathony, m.in. Smogathon, w którym wzięły udział zespoły z 3 kontynentów, oraz niedawny KrakHack – imprezę miejską, na którą z samego Krakowa zgłosiło się aż 200 osób. Obok Macieja Rysia, współorganizatorem HackYeah jest agencja PROIDEA, odpowiedzialna za największe imprezy dla developerów, jak Festiwal 4Developers. Dla kogo? Podczas HackYeah uczestnicy będą podzieleni na specjalizacje. Spróbują rozwiązać kilkanaście zadań przygotowanych specjalnie na potrzeby wydarzenia przez jego partnerów – czołowych firm. Zadania będą dotyczyły najnowszych trendów technologicznych: VR, AR, AI, IoT, Data Mining, Security, Gamedev, Fintech, Productdev, Mobile, Cloudcomputing, Automotive oraz wymagały znajomości języków programowania takich jak Java, C/C++,C#, .Net, Scala, Swift, Objective C, JavaScript, PHP, Python, Ruby, HTML5, SQL. Za rozwiązanie zadań uczestnicy mogą otrzymać wartościowe nagrody pieniężne oraz propozycje pracy. Czym jest hackathon Hackathon to wydarzenie kierowane do programistów, kierowników projektów i innych osób zajmujących się na co dzień tworzeniem oprogramowania. W określonym czasie (zazwyczaj 24, 36 lub 48 godzin) mają rozwiązać konkretny problem. Pracują w małych zespołach. Odpowiedź na potrzeby rynku IT Zapotrzebowanie na programistów na rynku polskim szacuje się na 50 000 osób (Raport Sedlak & Sedlak z 2016 roku). – Uczestnicy hackathonów coraz częściej nie tylko wygrywają nagrody i spędzają niezapomniany czas, ale zdobywają też atrakcyjne propozycje pracy. HackYeah stwarza przestrzeń, w której pracodawcy i potencjalni pracownicy mogą poznać się osobiście. Firmy przyjrzą się, jak pod presją czasu specjaliści IT podchodzą do konkretnych problemów i jak rozwiązują zadania – mówi Sylwia Wojtas z PROIDEI, organizatorka wydarzenia.