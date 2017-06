CHIP Konkurs: Wygraj grę DiRT 4!

Wspólnie z Techlandem, wydawcą gry DiRT 4, przygotowaliśmy konkurs dla naszych czytelników. Każdy z Was ma szansę otrzymać egzemplarz gry na wybraną platformę. Co trzeba zrobić aby wziąć w nim udział? 1. Zalogować się na konto w serwisie www.chip.pl 2. W komentarzu pod tym artykułem należy udzielić odpowiedzi na pytanie: Kto byłby Twoim wymarzonym pilotem rajdowym? Możecie wybrać postać prawdziwą lub fikcyjną. Liczymy na popis kreatywności w Waszym uzasadnieniu! 3. W tym samym komentarzu prosimy wybrać platformę, na jaką chcielibyście otrzymać grę: PC, Xbox One lub PS4. Konkurs potrwa do godziny 24.00 dnia 16.06.2017 (piątek). Wyniki ogłosimy w następny poniedziałek tj. 19.06.2017. REGULAMIN KONKURSU "Wygraj DiRT 4" § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Wygraj DiRT 4” (zwanym dalej “Konkursem”), jest serwis CHIP.pl (zwany dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest firma Techland.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wszyscy zarejestrowani użytkownicy serwisu CHIP.pl

2. Warunkiem wzięcia udziału jest zalogowanie się w serwisie CHIP.pl oraz umieszczenie w komentarzu pod artykułem konkursowym odpowiedzi na pytanie: Kto byłby Twoim wymarzonym pilotem rajdowym? W tym samym komentarzu uczestnik powinien wskazać platformę, na którą chciałby otrzymać grę (PC, PS4 lub Xbox One).

3. Konkurs trwa od 8.06.2017 do 16.06.2017 do godziny 24.00.

§ 3. NAGRODA

1. W konkursie wytypowanych zostanie trzech zwycięzców, którzy otrzymają grę DiRT 4 na wybraną przez siebie platformę.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Nagrodę otrzyma trzech uczestników, którzy wykażą się najbardziej kreatywną, zabawną lub ciekawą odpowiedzią.

2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody w osobnym artykule, który zostanie opublikowany na stronie www.chip.pl najpóźniej o godzinie 24.00 w dniu 19.06.2017. 3. Za przekazanie nagród odpowiada firma Techland. Każdy uczestnik, który bierze udział w konkursie wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać w czasie trwania Konkursu poprzez wiadomość e-mail na adres: sylwia.zimowska@chip.pl.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona w artykule na stronie chip.pl.