Imponujący mech od projektanta Starcrafta w akcji

Korea Future Technology zaprosiła do współpracy Witalija Bułgarowa - artystę, który zajmował się koncepcyjnymi grafikami w grze Starcraft. Ich wspólnym dziełem jest imponujący prototyp mecha METHOD-1. Ważący 1,5 tony robot o wysokości 4-metrów mieści w sobie pilota, który zajmuje się kontrolą maszyny. Jej zdolności motoryczne są całkiem przyzwoite. METHOD-1 może chodzić, a także poruszać swoimi rękami niemal tak, jak prawdziwy człowiek. Co ciekawe robot nie powstał w żadnym konkretnym celu. Zespół chciał po prostu wcielić wizje koncepcyjne w życie, by rozważać na fizycznym przykładzie potencjalne możliwości takiej maszyny. Czy ułatwi ona pracę w halach magazynowych? Jaki interfejs sterujący sprawdzi się w tym przypadku? Czy mech dałby sobie rade na budowie, przenosząc ciężary z miejsca na miejsce? A może najlepiej sprawdziłby się w roli militarnej? W przyszłym roku mamy poznać więcej szczegółów na temat tego projektu.