Mark Zuckerberg chwali się swoim cyfrowym lokajem

- Jak dotąd w tym roku zbudowałem prostą SI, z którą mogę rozmawiać wykorzystując mój telefon i komputer. Potrafi sterować moim domem, w tym oświetleniem, temperaturą, urządzeniami, muzyką i alarmami. Uczy się mojego gustu i zachowań, uczy się też nowych słów i pojęć – jak pisze na swoim facebookowym blogu Mark Zuckerberg.

Jego sztuczna inteligencja wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego, rozpoznawanie mowy, rozpoznawanie twarzy i nauczania maszynowego. Została napisana w Pythonie, PHP i Objective-C. Rozumie pojęcie synonimów, uczy się też cech muzyki (melodyjna, lekka, ciężka, i tak dalej).

SI Zuckerberga może być obsługiwana nie tylko głosem, ale również poleceniami tekstowymi wysyłanymi poprzez Messengera. Szef Facebooka zastrzega, że póki co to jego prywatny, hobbystyczny projekt i na razie nie planuje udostępnienia go szerszej publiczności.