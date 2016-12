Pierwsza droga z wbudowaną "elektrownią słoneczną" otwarta we Francji!

Już wcześniej – w Holandii – pojawiły się ścieżki rowerowe generujące prąd dzięki przetwarzaniu energii słonecznej, ale to otwarta wczoraj jezdnia w normandzkim miasteczku uzyskała oficjalnie status pierwszej na świecie "słonecznej drogi". Odcinek z wbudowanymi prostokątnymi ogniwami fotowoltaicznymi ma długość 1 km. Przekłada się to na niebagatelną powierzchnię przetwarzającą energię – aż 2800 metrów kwadratowych. Wszystkie panele pokryte są przy tym dodatkową warstwą specjalnej żywicy, tak aby wytrzymać nacisk około 2000 pojazdów poruszających się po tej drodze, a równocześnie zapewnić dobrą przyczepność między podłożem a oponami. Technologia nosi oficjalną nazwę "Wattway" i ma zapewnić ilość energii wystarczającą do oświetlenia ulic w liczącym 3400 mieszkańców miasteczku, przynajmniej w ciągu 2 najbliższych lat. A jeśli pomysł się sprawdzi, Francuzi myślą o wdrożeniu tej technologii na znacznie bardziej masową skalę – we Francji jest około 1 miliona kilometrów dróg. Jest jednak pewien poważny szkopuł, który podkreślają przeciwnicy całego przedsięwzięcia – wybudowanie tego 1 kilometra kosztowało około 5 milionów euro, czyli zdecydowanie więcej, niż warta będzie energia wyprodukowana przez tę drogę. Na razie jest to zatem bardziej "kosztowny gadżet" służący do sprawdzenia pewnej koncepcji w praktyce.