Apple pracuje nad elektronicznym papierosem?

Wniosek patentowy firmy Apple został złożony w czerwcu 2016 roku, ale Amerykański urząd patentowy opublikował go dopiero 26 stycznia. Potwierdza on zainteresowanie Apple rynkiem urządzeń, na którym mało kto spodziewałby się produktów z logiem nadgryzionego jabłka. Patent opisuje mechanizm posługujący się technologią waporyzacji, czyli podgrzewania i odparowywania umieszczonej w nim substancji. Domyślnie chodzi o możliwość inhalacji tego typu substancją przez użytkownika, przy czym rodzajów tego typu substancji może być całkiem sporo. W przypadku e-papierosów mamy do czynienia ze specjalnie przygotowanymi płynami (tzw. liquidami), ale w sprzedaży są także waporyzatory służące do inhalacji np. woskiem albo suszem roślinnym.Warto wspomnieć, że do tej ostatniej kategorii zaliczają się mieszanki różnego rodzaju ziół, tytoniu oraz... konopi.