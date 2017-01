Bill Gates sponsoruje implant, który zapobiega HIV

Cały pomysł opiera się na prostej zasadzie, że lepiej zapobiegać niż leczyć. A jeszcze lepiej, gdy to zapobieganie nie wymaga specjalnego wysiłku i nie zaprząta naszej pamięci – i właśnie na takiej zasadzie będzie działać maleńki implant opracowywany przez Intarcia Therapeutics. Będzie to maleńka "pompka" (widoczna na zdjęciu powyżej) umieszczona bezpośrednio w ciele osoby zagrożonej zarażeniem się wirusem HIV, której zadaniem będzie regularne podawanie środków farmaceutycznych zapobiegających takiemu zarażeniu. Oczywiście można też takie środki przyjmować na inne sposoby, jednak implant będzie miał nad nimi jedną ogromną zaletę – wszystko będzie odbywać się automatycznie. Jedyne, co trzeba będzie zrobić, to raz na pół roku lub nawet raz na rok wyjąć, napełnić i ponownie przygotować implant do pracy. Warto dodać, że trwają również prace nad inną odmianą tego implantu, przeznaczoną dla diabetyków. O ile przypadku implantu zapobiegającemu HIV minie jednak jeszcze zapewne wiele lat, zanim doczekamy się jego szerokiego stosowania, o tyle ta wersja może wejść na rynek relatywnie szybko.