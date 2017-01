Głęboka stymulacja mózgu pomoże w walce z Alzheimerem i nie tylko

Andres Lozano neurochirurg z Uniwersytetu w Toronto jest jednym z pionierów wykorzystującym DBS w leczeniu Parkinsona. Metoda ta spotkała się z pozytywnym przyjęciem wśród 150 tysięcy pacjentów na całym świecie, choć oczywiście nie likwiduje w 100% objawów choroby. Znacząco ułatwia jednak życie starszym osobom w jej zaawansowanym stadium, pozwalając chociażby na samodzielne chodzenie i minimalizując drżenie rąk. Naukowcy są przekonani, że DBS będzie w stanie pomóc w leczeniu innych chorób neurologicznych. "Moimi głównymi obszarami badań w zakresie DBS są teraz depresja i choroba Alzheimera. To ta sama technologia, ale elektrody będą zakładane w zupełnie innych częściach mózgu. Przy chorobie Parkinsona stymulujemy układ ruchowy w mózgu. W przypadku choroby Alzheimera będą to obwody pamięci, a w przypadku depresji obwód neuronalny odpowiedzialny za nastrój." - powiedział Andres Lozano. Na ten moment prowadzone są testy kliniczne. Miejmy nadzieję, że ich wyniki okażą się równie dobre, co w przypadku leczenia choroby Parkinsona.