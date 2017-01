Moduł Airbusa pozwoli NASA na przetestowanie napędu dla programu Orion

Airbus Defence and Space jest głównym wykonawcą ESM – kluczowego modułu Oriona, statku kosmicznego nowej generacji budowanego przez NASA – z ramienia Europejskiej Agencji Kosmicznej. Choć PQM nigdy nie poleci w kosmos, to stanowi ważny etap w programie Orion. Skomplikowane systemy do lotów załogowych muszą najpierw zostać przetestowane i zweryfikowane na Ziemi, zanim wykorzysta się je w przestrzeni kosmicznej. Inżynierowie chcą ustalić, jak system radzi sobie w różnych środowiskach, aby zagwarantować jego prawidłowe działanie. Moduł testowy podróżuje przez Bremerhaven i Houston w Stanach Zjednoczonych do ośrodka NASA White Sands Test Facility (WSTF) w pobliżu Las Cruces w Nowym Meksyku. Oczekuje się, że dotrze na miejsce w połowie lutego. Testy kwalifikacyjne podsystemu napędowego ESM odbędą się w WSTF później w tym roku.