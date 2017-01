Oto autonomiczna taksówka od Airbusa

Kilka miesięcy temu firma Airbus stworzyła nowy dział wewnątrz firmy o nazwie „miejski transport powietrzny”. Ma on rozwijać projekty związane z jednoosobowymi pojazdami powietrznymi i wieloosobowymi pionowzlotami. Jeden z projektów waśnie został zatwierdzony do dalszej realizacji. Jest to autonomiczna, jednoosobowa taksówka powietrzna, której prototyp ma zostać zaprezentowany pod koniec bieżącego roku. Jak argumentuje Airbus, taka automatyczna taksówka powietrzna jest nie tylko bardziej przyjazna środowisku, ale również niweluje konieczność inwestowania przez miasto w infrastrukturę drogową. Na razie nie jest jasne, czy Airbus poza opracowaniem technologii związanej z tym pojazdem planuje oferować usługi przewozu osób takimi powietrznymi taksówkami, co mogłoby potencjalnie stanowić poważne zagrożenie dla takich firm, jak Uber.