Oto polskie startupy, które podbiją świat

Wśród nich znaleźli się twórcy m.in. telemonitoringu pacjentów z ryzykiem wysięku opłucnowego, metalowych komponentów nadmuchiwanych powietrzem czy długopisu do automatycznej cyfryzacji papierowych dokumentów. Początkujący przedsiębiorcy uzyskają dostęp do laboratoriów, zaplecza technicznego i technologicznego, międzynarodowych mentorów i ekspertów, a także pomoc takich rynkowych gigantów jak PKO Bank Polski, Grupa PGNiG, Grupa KGHM i Grupa Adamed. Celem programu jest wsparcie innowacyjnych polskich mikro i małych firm rozwijających unikalne technologie w przyspieszeniu procesu komercjalizacji proponowanych rozwiązań. Do projektu zgłosiło się 120 startupów, m.in. z branży finansowej, energetycznej, farmaceutycznej i surowcowej. Dwadzieścia trzy z nich, wyłonione w drodze eliminacji, przejdzie trzymiesięczny proces akceleracji, a pięć najlepszych wyjedzie na tygodniowy Bootcamp do Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. - Dla młodych, innowacyjnych mikro i małych przedsiębiorstw to ogromna szansa. Nie tylko będą miały okazję przejść akcelerację zgodnie z modelem zaczerpniętym z Massachusetts Institute of Technology, ale również, dzięki dofinansowaniu w ramach programu Scale UP, otrzymają środki pieniężne na rozwój swojej działalności w kwocie nawet 200 000 złotych. Ogromną wartością jest też wsparcie dużych korporacji, takich jak PKO Bank Polski, Grupa PGNiG, Grupa KGHM czy Grupa Adamed - mówi Paweł Bochniarz, Prezes MIT Enterprise Forum Poland. Program MIT Enterprise Forum Poland przewiduje cztery wyspecjalizowane ścieżki akceleracji: Finansową Let’s fintech with PKO Bank Polski! (Partner strategiczny - PKO Bank Polski), Energia (Partner strategiczny - PGNiG), Zdrowie (Partner strategiczny – Grupa Adamed) oraz Surowcową (Partner strategiczny - KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe), a także ścieżkę ogólną. Do programu akceleracyjnego zakwalifikowały się następujące startupy: Coinfirm Blockchain Lab : compliance w oparciu o blockchain do eliminacji nadużyć w obrocie dokumentami online;

: compliance w oparciu o blockchain do eliminacji nadużyć w obrocie dokumentami online; IC Solutions : długopis do automatycznej cyfryzacji papierowych dokumentów;

: długopis do automatycznej cyfryzacji papierowych dokumentów; Fenige : błyskawiczne przelewy międzykrajowe;

: błyskawiczne przelewy międzykrajowe; Moneyfriend : chatbot dla FB Messengera – personalny doradca finansowy dla studentów;

: chatbot dla FB Messengera – personalny doradca finansowy dla studentów; Nu Delta : błyskawiczne rozpoznanie informacji z faktur za pomocą aparatu w telefonie;

: błyskawiczne rozpoznanie informacji z faktur za pomocą aparatu w telefonie; SaaS Manage r : przyśpieszenie budowy i integracji usług chmurowych poprzez wykorzystanie gotowych mikroserwisów;

: przyśpieszenie budowy i integracji usług chmurowych poprzez wykorzystanie gotowych mikroserwisów; SEP Innovation : sensory i oprogramowanie do przetwarzania danych z liczników energii;

: sensory i oprogramowanie do przetwarzania danych z liczników energii; Vortex Oil Engineering : zwiększenie wydajności wydobycia ropy naftowej ze złóż poprzez mechaniczną zmianę właściwości wody technicznej i zmniejszeniu jej zużycia na złożu;

: zwiększenie wydajności wydobycia ropy naftowej ze złóż poprzez mechaniczną zmianę właściwości wody technicznej i zmniejszeniu jej zużycia na złożu; Predictai l – przewidywanie usterek dużych maszyn za pomocą analizy Big Data;

– przewidywanie usterek dużych maszyn za pomocą analizy Big Data; Medical Simulation Technologies : pierwszy na świecie symulator echokardiografii przezprzełykowej bazujący na rzeczywistych danych z tomografii komputerowej;

: pierwszy na świecie symulator echokardiografii przezprzełykowej bazujący na rzeczywistych danych z tomografii komputerowej; SensoriumLab : telemonitoring pacjentów zagrożonych wysiękiem opłucnowym;

: telemonitoring pacjentów zagrożonych wysiękiem opłucnowym; Smart Textiles : sensor do monitorowania temperatury produktów wrażliwych, w tym leków, w łańcuchu logistycznym;

: sensor do monitorowania temperatury produktów wrażliwych, w tym leków, w łańcuchu logistycznym; Cycle : inteligentny plaster i aplikacja monitorujące cykl owulacyjny kobiet w celu ułatwienia poczęcia dziecka;

: inteligentny plaster i aplikacja monitorujące cykl owulacyjny kobiet w celu ułatwienia poczęcia dziecka; Induforce: oprogramowanie przewidujące właściwości nowych materiałów magnetycznych;

oprogramowanie przewidujące właściwości nowych materiałów magnetycznych; Drying Process : technologie wielokrotnie zwiększające efektywność suszenia w przemyśle;

: technologie wielokrotnie zwiększające efektywność suszenia w przemyśle; InnovaLab : markery do materiałów, zapobiegające podrabianiu oryginalnych produktów;

: markery do materiałów, zapobiegające podrabianiu oryginalnych produktów; NVSONIC : urządzenie do lokalizacji dźwięku w słuchawkach VR w zależności od ruchów głowy;

: urządzenie do lokalizacji dźwięku w słuchawkach VR w zależności od ruchów głowy; 2040.io : inteligentny asystent dla działów sprzedaży, który zastępuje tradycyjną pracę z systemami typu CRM;

: inteligentny asystent dla działów sprzedaży, który zastępuje tradycyjną pracę z systemami typu CRM; Instytut Formy : metalowe komponenty nadmuchiwane powietrzem;

: metalowe komponenty nadmuchiwane powietrzem; Waywer: platforma multimedialnej komunikacji z klientami dla korporacji;

platforma multimedialnej komunikacji z klientami dla korporacji; Nanoceramics: komponenty dla elektroniki o zwiększonej wydajności;

komponenty dla elektroniki o zwiększonej wydajności; KSM Vision: technologia do kontroli jakości, umożliwiająca obserwację 360˚ z użyciem jednej kamery;

technologia do kontroli jakości, umożliwiająca obserwację 360˚ z użyciem jednej kamery; Createc: produkcja metalowej piany z opiłków. Partnerami wspierającymi program MITEF są również Visa, Hewlett Packard Enterprise Polska, Intel, Campus Warsaw, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) oraz Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Od strony prawnej startupy wspierane będą przez kancelarie Wardyński i Wspólnicy oraz JWP Rzecznicy Patentowi.