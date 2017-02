Airbus zaprezentował przełomową technologię w satelicie Hispasat 36W-1

Jako wykonawca systemu antenowego satelity, hiszpański oddział Airbus Defence and Space dostarczył trzy klasyczne reflektory i pierwszą wielowiązkową antenę aktywną do komercyjnej komunikacji satelitarnej w Europie. Do produkcji reflektora anteny po raz pierwszy wykorzystano niemalowane włókno węglowe, co zmniejszyło masę i koszty, a jednocześnie nieznacznie zwiększył ilość transmitowanych danych. Jest to zasługą innowacyjnego zastosowania materiałów węglowych o wysokiej efektywności kontroli termicznej, które umożliwiają tworzenie nowych, zaawansowanych rozwiązań. W antenach wykorzystano wysokowydajny mechanizm rozsuwania i pozycjonowania (Antenna Deployment and Pointing Mechanism, ADPM) opracowany przez Airbus Defence and Space. Umożliwiło to po raz pierwszy dostarczenie kompletnego systemu antenowego z reflektorem, mechanizmem przytrzymywania i zwalniania oraz mechanizmami rozsuwania. Hispasat 36W-1 będzie też pierwszym satelitą telekomunikacyjnym wyposażonym w wielowiązkową antenę aktywną, którą można przekonfigurować na orbicie (DRA/ELSA – Direct Radiating Array ELectronically Steerable Antenna), co otworzy drogę do przyszłych misji. Ta aktywna antena odbiorcza z drukowanym radiatorami działająca w paśmie Ku oferuje 4 niezależne, konfigurowalne wiązki 36 MHz. Elastyczność anteny umożliwia generowanie wiązek o różnej szerokości, w tym wiązek komutowanych (beam hopping). Funkcje te są dostępne osobno lub jednocześnie dla każdej wiązki. Operator może rekonfigurować wiązki nad strefą pokrycia, co zapewnia bezprecedensową elastyczność świadczenia usług multimedialnych nad Ameryką Południową, Europą i Wyspami Kanaryjskimi. Możliwość ograniczania ewentualnych zakłóceń, zamierzonych lub nie, otwiera drogę do nowych zastosowań, takich jak geolokalizacja zakłóceń. Innowacje te zostaną wykorzystane w antenach aktywnych nowej generacji. Projekt był realizowany przez 4 lata w ramach struktury przemysłowej, w której hiszpański oddział Airbus Defence and Space koordynował prace kilkunastu europejskich podwykonawców, aby zbudować ten zaawansowany podsystem jako część modułu dostarczonego przez TESAT-Spacecom. W skład grupy wchodziło wiele hiszpańskich firm, takich jak TECNOBIT (Grupo Oesía), Indra, IberEspacio, Arquimea, Elatesa, Rymsa, ALTER, TTI Norte i CTI. Projektowanie i produkcja anten to jedna z mocnych stron hiszpańskiego oddziału Airbus Defence and Space. DRA/ELSA stanowi rozwinięcie poprzednich technologii, takich jak antena In-orbit Reconfigurable Multibeam Antenna (IRMA) na pokładzie satelity SpainSAT do zabezpieczonej komunikacji wojskowej, a także aktywna antena sondy Gaia, która transmituje duże ilości danych wykorzystywanych do stworzenia mapy miliarda gwiazd. Oba te systemy obecnie funkcjonują na orbicie. Technologia ta nieustannie ewoluuje, a Airbus Defence and Space przygotowuje już anteny nowej generacji w ramach programu satelitarnego Quantum.