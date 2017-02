Airbus zbuduje drugi moduł serwisowy dla załogowego statku Orion!

Airbus Defence and Space, druga co do wielkości firma z branży kosmicznej, podpisała nową umowę z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) na budowę drugiego europejskiego modułu serwisowego (European Service Module, ESM) dla statku kosmicznego Orion budowanego przez NASA. Wartość umowy wynosi 200 mln euro. ESM jest kluczowym elementem Oriona – statku kosmicznego następnej generacji, który po raz pierwszy od zakończenia programu Apollo wyniesie astronautów poza niską orbitę okołoziemską. Moduł ten obejmuje system napędowy, układ zasilania oraz układ kontroli temperatury. Będzie też dostarczać wodę i tlen w trakcie realizowania misji poza orbitą Księżyca w bardziej odległych miejscach, takich jak Mars. ESM instalowany jest poniżej modułu załogowego. Europejska Agencja Kosmiczna wybrała Airbus Defence and Space jako podstawowego wykonawcę prac rozwojowych i konstrukcyjnych pierwszego ESM w listopadzie 2014 roku. „Wraz z podpisaniem umowy czujemy ogromną motywację do tego, by dalej wspierać NASA w realizacji pionierskiej misji eksploracji kosmosu. Umowa ta stanowi potwierdzenie zaufania, jakie pokładają w naszym doświadczeniu i kompetencjach nasi klienci – Europejska Agencja Kosmiczna, NASA oraz nasz partner branżowy, Lockheed Martin Space Systems. Zostaliśmy już obdarzeni tym zaufaniem przy podjęciu współpracy nad rozwojem i budową pierwszego europejskiego modułu serwisowego” – powiedział Nicolas Chamussy, dyrektor ds. systemów kosmicznych. „Dostarczamy niezawodne, najnowocześniejsze produkty i poprzez ten program oraz dzięki stałym inwestycjom możemy utrzymać przewagę technologiczną”. W modelu operacyjnym ESM zainstalowanych zostanie ponad 20 tys. części i komponentów, od sprzętu elektronicznego po silniki rakietowe, panele słoneczne, zbiorniki paliwa oraz materiały służące podtrzymaniu życia, a także setki metrów kabli i przewodów. Integracja pierwszego modelu operacyjnego jest realizowana od maja 2016 roku, a rozpoczęcie integracji drugiego modelu operacyjnego planowane jest na połowę przyszłego roku. Drugi lot testowy statku kosmicznego Orion oraz pierwszy lot z użyciem rakiety NASA Space Launch System znany jest pod nazwą Exploration Mission 1. Misja ta będzie miała charakter bezzałogowy – statek kosmiczny pokona odległość ponad 64 tys. km poza orbitę Księżyca, a celem będzie demonstracja uzyskiwanych osiągów. Pierwsza misja załogowa – Exploration Mission 2 – odbędzie się już w 2021 roku. Projekt statku kosmicznego Orion umożliwia astronautom odbywanie misji w bardziej odległej przestrzeni kosmicznej niż było to możliwe kiedykolwiek przedtem. Statek kosmiczny wynosi załogę w przestrzeń kosmiczną, umożliwia awaryjne przerwanie misji i podtrzymanie życia załogi podczas lotu oraz bezpieczny powrót do atmosfery okołoziemskiej, nawet przy ekstremalnie wysokich prędkościach podczas powrotu z odległej przestrzeni kosmicznej. W obliczu planowanych misji poza orbitę Księżyca, w tym misji na asteroidę przenoszoną na orbitę księżycową, NASA pracuje nad budową zdolności pozwalających wysłać człowieka na Marsa i rozpocząć tym samym nową erę eksploracji kosmosu. ESM ma kształt cylindra o wysokości i średnicy około 4 metrów. Podobnie jak Automatyczny Statek Transportowy (Automatic Transfer Vehicle, ATV), posiada charakterystyczny czteroskrzydłowy układ paneli słonecznych (19 metrów w przypadku paneli rozłożonych), które generują wystarczająco dużo energii, by zasilić dwa gospodarstwa domowe. 8,6 ton paliwa przewożonych w module serwisowym jest w stanie dostarczyć zasilanie do jednego głównego silnika oraz 32 mniejszych silników sterujących. Całość modułu waży nieco ponad 13 ton. Poza funkcją głównego systemu napędowego dla statku kosmicznego Orion, ESM będzie odpowiadać za manewrowanie po orbicie oraz kontrolę pozycji statku. Dostarcza także załodze najważniejszych elementów systemu podtrzymania życia, jak woda i tlen, oraz reguluje temperaturę w momencie przycumowania do modułu załogowego. Ponadto nieutrzymywany pod ciśnieniem moduł serwisowy może zostać wykorzystany do przewożenia dodatkowego ładunku. W trakcie prac rozwojowych i konstrukcyjnych nad ESM Airbus Defence and Space czerpać będzie z bogatego doświadczenia uzyskanego jako główny dostawca bezzałogowego Automatycznego Statku Transportowego ATV Europejskiej Agencji Kosmicznej, który realizował dla załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej regularne dostawy sprzętu testowego, części zamiennych, pożywienia, powietrza i wody, a także paliwa.