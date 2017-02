Farba do włosów, która nieustannie zmienia kolor

O nowej farbie opowiada Lauren Bowker, znana jako "Alchemistka" i właścicielka firmy The Unseen. Jej nowa farba do włosów o nazwie Fire wykorzystuje opatentowaną technologię zmiany koloru, która reaguje na wahania temperatury i zmiany wilgotności powietrza. Zmiany są wyraźne, ale nie należy oczekiwać, że pomalowane tą farbą włosy zmienią się z blond w kruczoczarne lub też nagle staną się niebieskie albo zielone. Najbardziej skrajne wersje kolorystyczne to z jednej strony żywa czerwień, a z drugiej – subtelne, nieco przygaszone pastele, wpadające w czerń. Zresztą, najlepiej po prostu obejrzeć to na filmie: