Kraków chce walczyć ze smogiem przy pomocy paneli z mchu

Pierwszy taki panel z mchu stanie już na wiosnę w okolicy Centrum Kongresowego ICE Kraków. 'City tree' - retencja wody do 10 000 l, niższa temperatura do 17°C w promieniu 5m, zwiększenie bioróżnorodności, naturalny filtr cząstek stałych o wydajności 275 drzew - to kilka z zalet nowego "miejskiego drzewa".

To tylko jedno z wielu zielonych działań jakie Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie planuje w tym roku w ramach walki ze smogiem. Spośród pozostałych warto wymienić m.in. posadzenie ok. 2 500 szt. drzew, 300 000 szt. krzewów, w tym pyłochwytnych w pasach drogowych, 2 000 szt. pnączy i wysianie ok. 6 ha łąk kwietnych.