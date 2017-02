NASA chce szukać życia na Europie

Lodowa powierzchnia czwartego co do wielkości księżyca Jowisza skrywa pod sobą według naukowców morze wody. Naukowcy z NASA wierzą też, że ocean ten ma bezpośredni kontakt ze skalnym dnem, które w teorii mogłoby zapewnić wszystkie potrzebne składniki, w tym energię, do tego, aby na Europie zaistniało życie. Będzie to jedno z zadań sondy, którą amerykanie chcą wysłać na powierzchnię tego księżyca. Kolejnym pytaniem, na które mamy otrzymać odpowiedź jest to, czy Europa nadaje się do kolonizacji. Sonda zajmie się również standardowym pobieraniem i analizą próbek powierzchni, dzięki czemu znacznie pogłębimy naszą wiedzę na temat Europy. Na start sondy będziemy musieli niestety poczekać jeszcze trzy lata. Misję zaplanowano dopiero na 2020 rok. Miejmy nadzieję, że start odbędzie się zgodnie z planem. No i ciekawe też, czy uda nam się tam znaleźć jakąkolwiek pozaziemską formę życia.