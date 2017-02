Nokia przedstawia „Nokia worldwide IoT network grid”

Sieć Nokii będzie zarządzać połączeniami IoT i zapotrzebowaniem obsługi aktywów należących do klientów, takich jak autonomiczne samochody lub inteligentne kontenery poruszające się po świecie, ograniczając złożoność technologiczną dla przedsiębiorstw, które w przeciwnym razie musiałyby współpracować z wieloma dostawcami technologii. Dzięki wszechstronnej wiedzy technicznej oraz usługach firmy Nokia, światowa sieć IoT Nokii może być łatwo i szybko wdrożona, aby zapewnić przedsiębiorstwom wszechobecną łączność, zarządzanie subskrypcjami i urządzeniami, bezpieczeństwo i analitykę. Łączność jest utrzymywana poprzez inteligentne przełączanie pomiędzy sieciami komórkowymi i nie-komórkowymi. Na przykład, kontener transportowy połączony przez satelitę na oceanie może przełączyć się do sieci komórkowej w pobliżu portu. Nokia będzie oferować pełny model obsługi, w tym zapewnienie dostępu, usługi operacyjne oraz bezpieczeństwa, rozliczenia i dedykowaną obsługę klienta przedsiębiorstw z kluczowych centrów zarządzania siecią. Firma będzie korzystać ze swojej własnej platformy IoT IMPACT do zarządzania urządzeniami, subskrypcjami i platformą analityczną. Zarządzanie subskrypcjami Nokia IMPACT dla eSIM automatycznie skonfiguruje połączenie z siecią dostawcy usług telekomunikacyjnych, kiedy jeden z aktywów przekracza granice geograficzne. Klienci są obsługiwani za pomocą rozwiązania Nokia M2M Core, które obejmuje Nokia Cloud Packet Core, co daje klientowi dostęp do własnego dyskretnego segmentu sieci bazowej. Dostawcy usług komunikacyjnych mogą szybko skorzystać z nowych możliwości biznesowych, które będą udostępnione przez dołączenie do globalnej federacji usług łączności IoT. Wykorzystując nadwyżkę pojemności swoich sieci będą mogli służyć przedsiębiorstwom, które wymagają praktycznie globalnej łączności IoT, szybko i bezproblemowo, aby wykorzystać nowe źródła przychodów. Dla usługodawców planujących uruchomienie nowego biznesu związanego z Internetem rzeczy, Nokia może zapewnić szybkie wprowadzenie usługi, gdyż to rozwiązanie Nokii zawiera również pełny model usług zarządzanych (Managed services), pozwalając firmom zaoferować usługę dla swoich klientów pod własną marką. Konsumenci będą mogli skorzystać z szerokiej gamy płynnie połączonych aplikacji i urządzeń Internetu rzeczy, gdyż Nokia odgrywa wiodącą rolę we współpracy z dostawcami usług telekomunikacyjnych, aby utworzyć jedną globalną sieć IoT.