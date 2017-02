Polacy budują specjalistyczną kamerę do misji kosmicznych

to niezwykle zaawansowana technicznie kamera, która pozwala na wykonanie serii zdjęć wzdłuż swojej trajektorii w pełnym zakresie barw z uwzględnieniem np. podczerwieni czy ultrafioletu. Standardowe kamery rejestrują jedynie trzy kolory, jakie odbiera ludzkie oko: czerwony, zielony i niebieski (RGB) – czyli trzy długości fal elektromagnetycznych. Skaner hiperspektralny, dzięki rozwojowi najnowszych technologii, może odnotowywać nawet do stu długości fal. Wczesne systemy obrazowania spektralnego pozwalały na klasyfikację gruntów pod względem rodzaju występujących w ziemi składników, eksplorację minerałów czy np. na badanie kondycji roślin lub faz pylenia oraz analizę nawodnienia upraw. Nowa klasa urządzeń, hiperspektrometry, korzysta z bardziej zaawansowanych technologii i umożliwia uzyskanie dodatkowych informacji o badanym obszarze. Detektory mogą więc być wykorzystane m.in.: w leśnictwie dla identyfikacji określonych gatunków drzew, w ekologii pozwalają na wykrywanie zanieczyszczeń środowiska, w tym wycieków ropy naftowej do oceanów czy emisję gazów cieplarnianych, a w transporcie umożliwiają m.in. identyfikację roślinności na szlakach żeglugowych – tak aby uniknąć jej uszkodzenia. Obrazowanie hiperspektralne stosowane jest również w meteorologii do śledzenia rozkładu temperatur, chmur czy wiatrów. SatRevolution pracuje nad własnym hiperspektrometrem, który umożliwi udostępnianie dokładnych obrazów satelitarnych zainteresowanym firmom i instytucjom. Skaner zostanie wyniesiony na orbitę okołoziemską w 2020 r. Hiperspektrometr to część jednego z naszych kolejnych projektów – satelity badawczego, którego wyniesienie planujemy na 2020 r. Zarówno detektor, jak i satelita, zostaną zaprojektowane i złożone przez naszych inżynierów. Pozyskane obrazy planujemy udostępniać zainteresowanym klientom indywidualnym oraz biznesowym – tłumaczy Grzegorz Zwoliński, współzałożyciel SatRevolution S.A. Hiperspektrometr zostanie oparty m.in. na teleskopie TMA (Three Mirror Anastigmat) o szerokim polu widzenia, matrycy światłoczułej i podzespołach elektronicznych. Rozdzielczość wykonywanych zdjęć będzie wynosiła 20-30 metrów na piksel. Wszystko pomieści moduł wielkości niewielkiego prostopadłościanu o wymiarach około 10 x 15 x 20 cm.