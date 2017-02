Satelita SKY Brasil-1 od Airbusa jest już na orbicie ziemskiej!

SKY Brasil-1 to 44. satelita zbudowany przez Airbus Defence and Space na platformie Eurostar E3000 i drugi przeznaczony dla DIRECTV. SKY Brasil-1 o masie startowej 6000 kg i mocy 16 kW ma dwa rozkładane panele słoneczne oraz kilka rozkładanych i nierozkładanych anten. Statek kosmiczny ma wysokość 7,5 m i rozpiętość skrzydeł 45 m po rozłożeniu dwóch paneli słonecznych na orbicie. SKY Brasil-1 ma podwójny system napędowy: chemiczny do wstępnego podniesienia orbity oraz elektryczny do utrzymywania się na pozycji. Jego nominalny okres pracy wynosi 15 lat, a ilość paliwa wystarczy na ponad 20 lat manewrowania na orbicie. Za pośrednictwem SKY Brasil-1 nadawane będą kanały SD i HD, a satelita obejmie swoim zasięgiem Brazylię i północną część Oceanu Atlantyckiego.