W Japonii powstanie największa pływająca elektrownia solarna

Elektrownia ma generować 13,7 MW mocy i składać się będzie z 51 tys. paneli słonecznych. To jakieś 180 tys. metrów kwadratowych. Konstrukcja ma zapewnić roczną produkcję energii na poziomie 16,170 MWh, co w przybliżeniu pozwoli na zasilenie ok. 4,7 tys. typowych, japońskich gospodarstw domowych. Elektrownia ma zostać oddana w 2018 r., jest to jak dotąd największy projekt, jeśli chodzi o pływające elektrownie solarne. Pływające elektrownie solarne wykorzystywane są jak na razie w Japonii, Indiach i Australii.