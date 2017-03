Airbus prezentuje koncepcję latającego samochodu

Pop.Up to projekt, który łączy w sobie istniejące już technologie w jeden, ciekawy koncept (niestety wciąż dość futurystyczny). W praktyce wyglądałoby to tak. Pojazdy zamawialibyśmy pod dom niczym Ubera, z tym, że w środku nie znaleźlibyśmy kierowcy - kapsuła poruszałaby się autonomicznie. Pojazd byłby nie tylko elektryczny, ale także wypełniony kamerami i transparentnymi ekranami stanowiącymi pole do popisu dla technologii rozszerzonej rzeczywistości.

Jeśli trafilibyśmy na korki lub chcieli dotrzeć w bardziej odległe miejsce, kapsuła skierowałaby nas na specjalne parkingi, skąd zostalibyśmy odebrani przez wielkiego drona. Latająca maszyna poderwałaby do góry samą kapsułę, bez podwozia, a następnie przeniosłaby w powietrzu do wyznaczonego lądowiska. Wygląda to ciekawie, prawda? Niestety to jedynie koncepcja, która nie doczekała się jeszcze działającego prototypu. Stąd też nie wiadomo jak długo przyjdzie nam czekać na realizację tego pomysłu.