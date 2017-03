Dragonfly - samochód elektryczny ze słonecznymi panelami

Dragonfly to leciutkie, bo ważące zaledwie 560 kg auto stworzone przy współpracy z Swiss Federal Institute of Technology z Zurychu i Lausanne. Część jego karoserii została wyprodukowana z materiałów roślinnych. Pojazd posiada baterie solarne na dachu, które zasilają hybrydowy silnik. Jedna godzina na słońcu pozwoli na przejechanie 4 km. Wynik nie jest może spektakularny, dlatego mimo wszystko auto w dalszym ciągu napędzane jest także benzyną. W razie niesprzyjających warunków pogodowych w mniej ekologiczny sposób przejedziemy około 1000 km. Twórcy pomyśleli jednak o specjalnym filtrze redukującym zanieczyszczenia - Catecair -, który ma wejść do masowej produkcji jeszcze tego roku. O planach produkcyjnych całego samochodu na razie nic nie wiadomo.