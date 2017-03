Elon Musk chce nas zamienić w cyborgi

Neuralink to firma założona prawie w całości za prywatne pieniądze Elona Muska. Na razie wiadomo o niej relatywnie niewiele. Ma ona opracowywać metody na łączenie naszych mózgów z maszynami, bo, tu cytat założycielski, „inwestowanie w to jest kluczowe dla dalszej egzystencji ludzkości”. Long Neuralink piece coming out on @waitbutwhy in about a week. Difficult to dedicate the time, but existential risk is too high not to. — Elon Musk (@elonmusk) 28 marca 2017 Na razie nie jest jasne jak Neuralink ma to osiągnąć. Czy chodzi o jakieś implanty poprawiające nasze zmysły, pamięć i zdolność przetwarzania informacji? A może będzie to bezpośredni interfejs, dzięki któremu będziemy myślami kontrolować urządzenia elektroniczne? Na razie nie wiadomo. Więcej informacji ma zostać podanych w przyszłym tygodniu. Czekamy niecierpliwie…