Intel kupił właśnie Mobileye za 15 MILIARDÓW dolarów!

Mobileye to firma, która powstała w 1999 r. Od tego czasu zajmuje się ona projektowaniem i produkcją systemów do automatyzacji jazdy samochodem. Ich najbardziej znanym produktem jest system automatycznej identyfikacji obiektów drogowych: samochodów, znaków, pieszych, przeszkód, etc.

Co najważniejsze: system opracowany przez Mobileye interpretuje obraz z kamer umieszczonych na samochodzie. To sprawia, że rozwiązanie to jest dość uniwersalne i nie potrzebuje dodatkowej infrastruktury drogowej. I w gruncie rzeczy właśnie to za ponad 15 miliardów dolarów kupiła firma Intel.

Jest to rekordowa inwestycja, jeśli chodzi o technologie dotyczące pojazdów autonomicznych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z przewidywaniami, rynek aut autonomicznych w 2030 r. będzie wart ok. 70 mld dol. I wygląda na to, że Intel wszedł w posiadanie najbardziej uniwersalnej technologii z nim związanej.