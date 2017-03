Intel uruchamia Compiler Center of Excellence w gdańskim ośrodku badawczo-rozwojowym

Kompilatory, czyli zaawansowany rodzaj oprogramowania tworzony przez firmę Intel, to narzędzia zapewniające rekordowe wskaźniki wydajności wielu platform Intela. To efekt zastosowania zaawansowanych rozwiązań technologicznych, takich jak transformacja pętli, zrównoleglanie, wektoryzacja i optymalizacja kodu. Specjaliści Intela biorą aktywny udział w opracowywaniu istotnych standardów branżowych (dotyczących języków C, C++ i Fortran, interfejsu OpenMP oraz środowiska OpenCL), współpracując przy tym z wieloma kluczowymi partnerami. Zespół odpowiedzialny za tworzenie kompilatorów jest także jednym z głównych uczestników projektów Open Source, takich jak LLVM, GCC i Android NDK. Kompilatory firmy Intel pozwalają tworzyć całe środowisko oprogramowania, a także wprowadzać nowe rozwiązania w newralgicznych dla działalności przedsiębiorstw technologiach, np. systemach klasy korporacyjnej, superkomputerowych ośrodkach obliczeniowych i sieciach 5G, jak również w konstrukcji pojazdów autonomicznych i systemów sztucznej inteligencji. Intel planuje rozszerzać zakres działalności ośrodka i w związku z tym poszukuje specjalistów w dziedzinie kompilatorów i oprogramowania z terenu całej Europy Wschodniej. Ponadto Intel planuje nawiązanie współpracy z lokalnymi uczelniami, co pozwoli na przełożenie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej centrum na zajęcia akademickie, praktyki oraz szkołę letnią. Centrum kompetencyjne będzie działać w siedzibie Intela w Gdańsku, jednym z największych europejskich ośrodków badawczo-rozwojowych, zatrudniającym obecnie ponad 1800 pracowników. - Gdańsk i szerzej – Trójmiasto, to region oferujący obecnie najkorzystniejsze warunki dla działalności firm IT oraz BPO. Mamy już renomę na świecie, jesteśmy hubem, jeśli chodzi o nowoczesne technologie. Potwierdzają to kolejne firmy, które właśnie w naszym regionie otwierają i potem poszerzają swoje siedziby, placówki czy oddziały. Niezmiernie cieszy mnie, że wśród nich są również te największe, takie jak Intel – powiedział Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz. Warto podkreślić, że nowe firmy to również możliwość ciekawej ścieżki rozwoju kariery dla młodych ludzi – absolwentów trójmiejskich uczelni - i specjalistów z naszego regionu – dodaje Prezydent Adamowicz. - Niezmiernie cieszę się, że zespół Intela zajmujący się kompilatorami trafia do Polski. To miejsce, w którym możemy liczyć na współpracę wielu utalentowanych specjalistów w dziedzinie oprogramowania. Wszystkich projektantów kompilatorów z tego regionu Europy, którzy chcieliby pracować nad rozwojem jednego z najnowocześniejszych na rynku narzędzi, zapraszam do naszego zespołu w Gdańsku – powiedział Bill Savage, Wiceprezes firmy Intel.