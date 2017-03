Oto pierwszy autonomiczny samochód Toyoty

Zaprezentowany przez Toyotę przebudowany Lexus LS 600HL będzie służył jako podstawa do rozwoju dwóch systemów. Pierwszy ma być w pełni autonomiczny, do użytku na dowolnych drogach. Drugi zaś to system wspomagania dla kierowcy, który analizuje otoczenie pojazdu i ostrzega go przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Jak nietrudno się domyślić, Toyota spodziewa się szybszego ukończenia prac nad drugim systemem. Pierwszy, co oczywiste, jest dużo bardziej skomplikowany. Warto pamiętać, że Toyota zainwestowała już miliard dolarów w badania nad sztuczną inteligencją. Producent wyraźnie bierze swoją misję na poważnie.