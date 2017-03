Satelita Sentinel-2B gotowy do startu z Kourou

Sentinel-2B będzie piątym satelitą wyniesionym na orbitę w ramach europejskiego programu monitorowania środowiskowego Copernicus, projektu realizowanego przez Komisję Europejską (EC) we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Satelity Sentinel dostarczają zdalnych danych o Ziemi, zapewniając kluczowe usługi operacyjne związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem. Sentinel-2B, zapewniający „kolorową wizję” na potrzeby programu Copernicus, będzie przekazywał obrazy optyczne w zakresie spektrum elektromagnetycznego rozciągającym się od światła widzialnego do podczerwieni. Z wysokości 786 km satelita o masie 1,1 tony będzie dostarczał obrazy w 13 pasmach widmowych z rozdzielczością 10, 20 i 60 metrów oraz polem widzenia o szerokości 290 km. Konstrukcję optyczną instrumentu multispektralnego (Multi Spectral Instrument, MSI) zoptymalizowano tak, aby uzyskać najwyższą jakość obrazu w bardzo szerokim polu widzenia. Struktura nośna i lustra teleskopu są wykonane z węglika krzemu, który zapewnia bardzo wysoką stabilność optyczną i minimalizuje zniekształcenia termiczne, co przekłada się na dużą geometryczną precyzję obrazu. Jest to rzecz bez precedensu w tej kategorii przetworników optycznych. Zgromadzone dane są używane do monitorowania użytkowania gruntów, uszczelniania gleby, gospodarki przestrzennej, rolnictwa, leśnictwa i katastrof naturalnych (powodzi, pożarów lasów, osuwisk, erozji), a także do wspierania misji humanitarnych. Satelity prowadzą też obserwację obszarów przybrzeżnych, jak również lodowców, pokrywy lodowej i śnieżnej. Misja Sentinel-2 przewiduje konstelację dwóch identycznych satelitów, Sentinel-2A i Sentinel 2B, umieszczonych na tej samej orbicie w odstępie 180 stopni w celu zapewnienia optymalnego zasięgu i transmisji danych. Satelity okrążają Ziemię co 100 minut, wspólnie obrazując wszystkie lądy ziemi, duże wyspy, wody śródlądowe i przybrzeżne co pięć dni. Sentinel-2A o identycznej konstrukcji został wystrzelony 23 czerwca 2015 r. Misja Sentinel-2 jest realizowana dzięki bliskiej współpracy między ESA, Komisją Europejską, przemysłem, dostawcami usług i użytkownikami danych. W jej przygotowaniu brało udział około 60 firm. Niemiecki oddział Airbus Defence and Space dostarczył satelity, francuski opracował instrumenty multispektralne, a hiszpański odpowiadał za mechaniczną strukturę satelitów. Misja jest wspierana przez francuską agencję kosmiczną CNES, która służy specjalistyczną wiedzą w zakresie przetwarzania i kalibracji obrazu, oraz przez niemieckie centrum lotniczo-kosmiczne DLR, które dostarczyło moduł komunikacji laserowej zbudowany przez Tesat Spacecom, niemiecką spółkę zależną firmy Airbus. Technologia ta umożliwia satelitom Sentinel-2 laserową transmisję danych do satelitów geostacjonarnych systemu EDRS (European Data Relay System) opracowanego przez Airbus na zlecenie ESA. Ta „kosmiczna infostrada” (SpaceDataHighway) umożliwia bardzo szybką transmisję dużych ilości danych, dzięki czemu informacje są szybciej udostępniane użytkownikom. Do lutego 2017 r. w serwisie Sentinels Scientific Data Hub zarejestrowało się łącznie 63 981 użytkowników. Do pobrania dostępnych jest około 484 000 zbiorów danych o łącznej objętości 585 TB. Społeczność użytkowników do tej pory pobrała 2,74 petabajta danych.