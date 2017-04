Interfejs mózg-maszyna już za 4 lata?

W marcu Elon Musk ogłosił powstanie firmy Neuralink, której celem jest stworzenie interfejsu mózg-maszyna. Spośród pozostałych firm Muska - SpaceX i Tesli - Neuralink jest z pewnością najbardziej futurystycznym przedsięwzięciem. Idea nowego interfejsu to nie tylko możliwość zarządzania i sterowania maszynami siłą myśli - to także nowy rodzaj komunikacji międzyludzkiej, zacierający bariery językowe. Jeśli bowiem będziemy w stanie przekazywać komendy maszynie siłą woli, to nic nie będzie stało na przeszkodzie przekazywanie uczuć i wiadomości drugiej osobie w dokładnie ten sam sposób. A może świadomość zintegrowana z AI? Choć to wszystko brzmi niesamowicie Elon Musk jest przekonany, że w przeciągu 4 lat uda im się osiągnąć opisany wyżej cel. Natomiast w komercyjnym użyciu takie interfejsy pojawią się dopiero na przestrzeni 8-10 lat.