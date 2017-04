SI Google'a zmierzy się z mistrzem świata w go

Google DeepMind nawiązało współpracę z chińskim stowarzyszeniem gry w go oraz z chińskim rządem. Efektem tej współpracy ma być ciekawy mecz w go pomiędzy Ke Jie, uznawanym za numer jeden w tej grze, oraz AlphaGo, a więc sztuczną inteligencją Google’a specjalizującą się w tej grze. AlphaGo to tylko mała część DeepMind SI, która uczy się również odczytywania mowy i jej stosowania czy nawet czytania z ruchu warg czy też rozpoznawania obiektów na drodze. Mecz ma nie tylko nieść za sobą walor promocyjny, ale ma również pozwolić inżynierom przeanalizować jego przebieg i, potencjalnie, ulepszyć algorytmy które ta SI wykorzystuje.