Ukończono tor testowy dla Hyperloop One

W sierpniu 2013 roku Elon Musk podzielił się ze światem swoją koncepcją sueprszybkiego transportu naziemnego. Hyperloop to projekt zakładający podróżowanie w około 30-osobowych kapsułach zamkniętych w rurach próżniowych. Według wyliczeń kapsuły mogłyby poruszać się z prędkością około 1200 km/h. Na świecie kilka firm pracuje nad realizacją tego projektu. Jedna z nich - Hyperloop One - ukończyła właśnie budowę pierwszego toru testowego na pustyni w Nevadzie. Tor ma zaledwie 500 metrów długości i 3,3 metra średnicy. Teraz inżynierowie będą pracowali nad konstrukcją samych kapsuł - do końca roku do zespołu Hyperloop One dołączyć ma ponad 500 naukowców. Kilka dni temu Hyperloop One ogłosił 11 potencjalnych tras, które miałyby połączyć wybrane w USA miasta w pierwszej kolejności. W planach jest także budowa w Dubaju oraz Rosji . Niestety daty startu planowanych inwestycji nie zostały określone.