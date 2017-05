NASA wyśle astronautów w roczny lot wokół Księżyca

Plan rozpisany jest na lata 2018-2030 i składa się z dwóch głównych faz. Pierwsza z nich ma się zakończyć uruchomieniem stacji kosmicznej na orbicie Księżyca. Druga, w ramach której ma zostać zbudowany i przetestowany statek kosmiczny DST (Deep Space Transport), pozwoli uzyskać gotowość do załogowej misji na Marsa. Kulminacją przygotowań ma być, trwający 1000 dni lot wokół Księżyca, symulujący w pełnym zakresie lot na Czerwoną Planetę. Stacja kosmiczna, która nosi roboczą nazwę Deep Space Gateway ma zostać zmontowana na orbicie Księżyca do roku 2027 z elementów wyniesionych podczas czterech nawet 42-dniowych misji okołoksiężycowych. Misje mają być zrealizowane za pomocą niewprowadzonej jeszcze do użycia rakiety nośnej SLS (Space Launch System) oraz bezzałogowych kapsuły Orion, która jest teraz w fazie testów. Po zakończeniu budowy stacji DSG kolejne cztery loty rakiet SLS wyniosą w przestrzeń okołoksiężycową moduły statku Deep Space Transport. Statek DST ma być zaprojektowany dla trwających do około 1000 dni lotów w przestrzeni międzyplanetarnej, podczas których będzie zapewniał odpowiednie warunki do życia i pracy czteroosobowej załodze. Według założeń NASA, pojazd ma być w stanie wykonać trzy tego typu misje. Przygotowanie do kolejnego lotu ma zostać zorganizowane na orbicie Księżyca z wykorzystaniem gotowych modułów logistycznych i paliwowych, zmniejszając do minimum liczbę i komplikację czynności obsługowych.