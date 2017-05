Polska sprzedaje drony bojowe

Pełna nazwa produktu, którego pierwsza partia została dostarczona do nieujawnionego w komunikacie producenta kraju członkowskiego NATO brzmi: Bojowy Bezzałogowy System Powietrzny (BBSP) Warmate. Urządzenia zostały zakupione na potrzeby sił specjalnych kraju-nabywcy i będą wykorzystywane do działań operacyjnych. Wartość kontraktu nie została ujawniona. Transakcję poprzedziły dokładne testy polskiego urządzenia na jednym z poligonów. Czas testowego lotu wynosił 50 minut. W jego trakcie sprawdzono zarówno zasięg łączności radiowej z dronem oraz możliwości zdalnego operowania urządzeniem w odległości 12 kilometrów od stanowiska operatora. System BBSP Warmate sprawdził się jako broń zdolna do zniszczenia celu o rozmiarach 2,3 x 2,3 m (tzw. NATO Standard Target). Oprócz zdolności bojowych, czyli niszczenia celów, system może być również wykorzystywany do zadań obserwacyjnych i rozpoznawczych. Funkcje operacyjne polskich dronów Warmate są zależne od typu użytej głowicy. Może to być głowica wyłącznie obserwacyjna, obserwacyjno-bojowa z ładunkiem odłamkowym, jak też mocniejsza wersja z ładunkiem kumulacyjnym umożliwiającym niszczenie lekko opancerzonych celów. W przypadku wykorzystania w trybie bojowym, dron jest przewidziany do jednorazowego użycia, nad pociskami kierowanymi ma jednak tę przewagę, że umożliwia jednoczesne rozpoznanie terenu, co ułatwia podjęcie decyzji o ewentualnym użyciu sprzętu jako broni niszczącej. Ta dostawa nie jest pierwszą transakcją, której przedmiotem są systemy BBSP Warmate. Producent podpisał dwa kontrakty zagraniczne jeszcze w kwietniu ubiegłego roku. Ponadto zainteresowanie polskimi dronami bojowymi wyraziło kilkanaście państw - ich nazwy pozostają tajemnicą handlową. Fakt, że to właśnie polski, zautomatyzowany system militarny stał się przedmiotem zainteresowania kontrahentów również z państw wysoko rozwiniętych, świadczy o dużym potencjale technologicznym naszych rozwiązań militarnych. Analogiczne systemy uzbrojenia opracowują również m.in. Izrael czy Stany Zjednoczone.