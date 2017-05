Oszałamiający, kolorowy Jowisz

Mała Czerwona Plama - Bjorn Jonsson Biegun Południowy - Gabriel Fiset Przelot nad chmurami - Bjorn Jonsson Świt i mrok - Roman Tkachenko Wirująca perła - Jason Major Chmury Jowisza - Eric Jorgensen Biegun Południowy - John Landino Biegun Południowy - Roman Tkachenko «» Sonda Juno niedługo zakończy swoją misję. Pozostało jej jeszcze tylko 12 okrążeń wokół Jowisza, podczas których będzie fotografowała "gazowego olbrzyma" z odległości m.in. kilku tysięcy kilometrów. Potem prawdopodobnie spłonie w atmosferze. Pole magnetyczne Jowisza jest dziesięć razy silniejsze niż ziemskie. Naukowcy podejrzewają, że wywołuje je wodór, który na powierzchni Jowisza występuje w postaci metalicznej. Z danych dostarczonych przez Juno możemy w przyszłości dowiedzieć się, czy Jowisz ma stałe jądro, czy też w całości jest zbudowany z gazów. Być może pomyśleliście już, że fotografie, które pokazujemy powyżej, nie wyglądaja na prawdziwe. Zatem kilka słów wyjaśnienia. Rzeczywiście są to kompilacje zdjęć zrobionych przez Juno, z podrasowanymi w programie graficznym kolorami. Jednak są one skomponowane z prawdziwych, surowych obrazów, udostępnionych na stronie NASA. Wizja przedstawiona przez artystę, łączącego i kolorującego obrazy przesyłane przez teleskopy czy sondy kosmiczne jest równie prawdziwa co czarno-białe, nieostre obrazy ze strony NASA. Gdybyśmy spojrzeli gołym okiem na Jowisza z miejsca, w którym aktualnie znajduje się sonda Juno, obraz pewnie byłby czymś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. Kolory mają na celu jedynie uwydatnić struktury, które znajdują się na zdjęciach i ułatwić ich badanie. Misja, którą prowadzi bezzałogowa sonda, ma pomóc naukowcom w zrozumieniu jak powstawał Jowisz i jak się zmieniał. To z kolei ma przynieść dodatkowe informacje na temat wczesnego formowania się Układu Słonecznego. Juno została wystrzelona w kosmos w 2011 roku, w 2016 weszła na orbitę polarną planety. Jowisz to największa planeta Układu Słonecznego, piąta w kolejności od jego centrum. Razem z Saturnem, Uranem i Neptunem należy do grupy "gazowych olbrzymów". Planety z tej kategorii mają w swojej strukturze niewiele stałych substancji. Jowisz składa się głównie z wodoru i helu. Planeta była znana już w starożytności. Rzymianie nazwali ją imieniem mitologicznego boga nieba, burzy i deszczu (po łacinie - Iuppiter).