Iran zakazuje gry w Clash of Clans

Irańskie Ministerstwo Sprawiedliwości powołuje się w swojej decyzji na ekspertyzy tamtejszych psychologów, którzy uważają, że tytuł ten jest m.in wysoce uzależniającą formą rozgrywki, która prowadzi do przemocy i konfliktów klanowych. Dlatego też trzeba czym prędzej ratować młodych Irańczyków i zabronić im grania w ten tytuł. To już kolejna taka decyzja irańskich władz, po tym jak w sierpniu 2016 zakazały one grania w Pokemon Go, tłumacząc swoją decyzję podobnymi argumentami. Mieszkańcy Iranu wykazują się ogromną kreatywnością w celu uzyskania dostępu do usług i rozrywek zakazanych przez tamtejsze władze, dlatego też ciekawi jesteśmy, jak sytuacja rozwinie się w tym przypadku.