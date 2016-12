Komisja Europejska oskarża Facebooka o kłamstwa

Komisji Europejskiej nie spodobało się, że WhatsApp będzie współdzielił numery telefonów swoich użytkowników z Facebookiem, który jakiś czas temu zakupił ów komunikator. Jak twierdzi, Facebook zapewnił ją, że „łączenie kont użytkownika Facebooka i WhatsAppa jest technicznie niewykonalne”. Facebook ma czas do 31 stycznia na ustosunkowanie się do zarzutów. Jeżeli te nie okażą się bezzasadne, Facebookowi grozi kara w wysokości jednego procenta jego rocznego obrotu. Komisja dodała też, że do samego przejęcia WhatsAppa przez Facebooka nie ma żadnych zastrzeżeń. Facebook wyraził we wstępnym oświadczeniu opinię, sugerującą, że zapewnił wszystkie niezbędne informacje Komisji i wszystkim zainteresowanym. Zapowiada też pełną współpracę w śledztwie Komisji.